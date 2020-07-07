Президент Ильхам Алиев: Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения

БАКУ /Trend/ - Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телевидению "Хазар", после ознакомления с условиями, созданными в госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в Хатаинском районе Баку, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

"Армения проводит незаконное заселение на оккупированных землях. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Членам наших делегаций во всех международных организациях дано указание: этот вопрос должен стать вопросом номер один в их повестке дня. Выступают сопредседатели Минской группы с заявлением по данному вопросу или нет?! Последняя миссия ОБСЕ по изучению фактов побывала на оккупированных землях 10 лет назад. Прошло десять лет. В последние несколько лет мы настойчиво говорим им, что должна быть направлена новая миссия. За эти 10 лет Армения привезла туда армян из Сирии и других мест и насильно удерживает их там, меняет исторические названия наших городов, строит на оккупированных землях церкви. То есть, завтра скажет, что это - армянская земля. Мы неоднократно говорили им. Есть реакция? Нет! Неужели за 10 лет нельзя было направить миссию по изучению фактов? Не хотят. Что они увидят, приехав туда?! Увидят, что идет заселение. Но 10 лет назад они отразили это в своем докладе. Наверное, сейчас не хотят отражать. Минская группа выступала с заявлением об этом? Нет!", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Мы сейчас проявляем терпение и стараемся быть конструктивными, добавил глава государства. "Но сегодня переговорный процесс практически не идет. Видеоконференции министров иностранных дел Армении и Азербайджана не имеют никакого значения. Это просто показывает, что Минская группа как бы действует. Но сколько можно? Быть действующим означает действовать. Я говорил, что мы не будет проводить переговоры ради имитации. Мы хотим вести переговоры по существу. Сейчас они придумали выражение "субстантивные переговоры". Они сами придумали это выражение, его суть понятна - да, не меняя формата переговоров по существу и не дополняя имеющийся на столе предмет переговоров. В этом случае мы, конечно, будем участвовать в переговорах. В противном случае не будет никакой необходимости в проведении бессмысленных переговоров. Именно этого мы ожидаем от Минской группы и твердо стоим на своей позиции. Справедливость на нашей стороне. Мы доказали нашу правоту как на международных аренах, так и на поле боя, и пусть никто не забывает об апрельских боях", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.