Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии Нарухито.
"Ваше величество,
Глубоко опечален сообщением о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате стихийного бедствия, произошедшего на юге Вашей страны.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым", - говорится в письме главы государства.
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