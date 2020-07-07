Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования императору Японии Нарухито.

"Ваше величество,

Глубоко опечален сообщением о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате стихийного бедствия, произошедшего на юге Вашей страны.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым", - говорится в письме главы государства.