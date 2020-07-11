Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку еще одной семье шехида.

Ильгар Рассоха, сын Валерия Рассохи, ставшего шехидом в Агдере, в ходе армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в 1994 году, с двумя дочерьми проживал на территории кладбища в поселке Забрат.

Сын шехида Ильгар Рассоха и его дочери - 3 и 10 лет долгие годы вынуждены были жить в тяжелых условиях, в доме абсолютно непригодном для проживания, сообщает в субботу Trend.

Узнав о том, что семья шехида находится в плачевном состоянии, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание о том, чтобы для Рассохи и членов его семьи был построен и передан новый частный дом со всеми бытовыми условиями.

В результате, за короткое время, Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева, обеспечил строительство нового дома.

Новый дом, возведенный по адресу улица Эльдара Халилова, 3-й переулок в поселке Забрат, передан семье шехида.

Указанный дом обставлен кухонной, а также жилой и спальной мебелью, для детей приобретены одежда и игрушки.

В интервью Ильгар Рассоха выразил свою признательность Президенту Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за проявленное внимание и заботу.