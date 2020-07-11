МИД Азербайджана: Ответственность за растущую напряженность в регионе лежит на захватнической Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе обсуждения Стратегии национальной безопасности Армении на заседании Совета безопасности в Ереване 10 июля из уст премьер-министра Никола Пашиняна в очередной раз прозвучало признание в агрессивной политике этой страны, которая непосредственно угрожает миру и безопасности в регионе.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, Армения остается серьезной угрозой в регионе, которая выражает необоснованные территориальные претензии к международно признанным землям Азербайджана, а также отражает в своей национальной стратегии политику, основанную на военной оккупации, грубо нарушая международное право.

В сообщении отмечается, что захватническая Армения, которая, оккупировав азербайджанские территории, говорит о самоопределении армянской общины, проживающей на этих территориях, и отражает это в стратегии безопасности в качестве «национальной цели», игнорирует принципы международного права, включая Хельсинкский заключительный акт 1975 года.

"Напоминаем, что принцип самоопределения народов ни в коем случае не распространяется на армянскую общину, проживающую в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, и в целом в пункте 8 Хельсинкского Заключительного акта закреплено, что принцип самоопределения выражается в соответствии с Уставом ООН, нормами и принципами международного права, особенно территориальной целостности.

Утверждение руководства Армении о «суверенитете» на военно оккупированных территориях Азербайджана и определение сохранения результатов оккупационной политики в качестве цели переговоров по урегулированию конфликта ясно показывают, что страна серьезно препятствует процессу урегулирования и не уважает международные решения и резолюции.

Далекая от международных реалий и наивная стратегия национальной безопасности страны является не чем иным, как попыткой успокоить провалившуюся внутреннюю политику.

Ответные меры Азербайджана для того, чтобы обеспечить международно признанные территории, включая временно оккупированный Нагорный Карабах и прилегающие районы, а также возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома, основываются на международном праве, Уставе ООН, резолюциях Совета Безопасности ООН и на основании права, предоставленного ему Конституцией страны. Ответственность за растущую напряженность в регионе лежит непосредственно на захватнической Армении", - говорится в сообщении МИД.