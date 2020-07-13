ГУАМ осуждает нападения ВС Армении в направлении Товузского района

БАКУ/Trend/ - Секретариат ГУАМ осуждает атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района вдоль государственной границы между Азербайджаном и Арменией, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на организацию.

«Мы вновь подчеркиваем, что конфликты препятствуют благополучию, стабильности и процветанию региона ГУАМ», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Твиттер ГУАМ.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен, неся потери.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)