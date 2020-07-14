О последней обстановке на азербайджано-армянской границе: Армения вновь продолжает нарушать режим прекращения огня (VİDEO)

БАКУ /Trend/ - Армяне снова нарушают режим прекращения огня, а азербайджанская армия полностью контролирует основные высоты стратегического значения, расположенные на этой территории и способна предотвратить любую вражескую провокацию.

Как передает Trend, об этом сказал побывавший в селе Агдам Товузского района депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев.

Депутат отметил, что село Агдам является одним из героических в Товузе и его жители всегда находятся рядом с военнослужащими азербайджанской армии при любых обстоятельствах.

"То что Армения намеренно начала провоцировать бои именно на границе с Азербайджаном, а не в оккупационной зоне, имеет несколько причин. Прежде всего, армяне пытаются заполучить этот стратегический район, чтобы усилить контроль над железной дорогой и шоссе.Именно на территории Товузского района расположены важнейшие межгосударственные коммуникации. С другой стороны, армянский премьер решил устроить провокацию на границе с Азербайджаном, чтобы укрепить свою власть и внутриполитические позиции в Армении, а также отвлечь население от накопившихся на сегодняшний день внутренних проблем, в том числе экономического характера".