В ходе боев в Товузе погибли военнослужащие азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - В ходе боев в Товузском районе погибли военнослужащие азербайджанской армии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев, отвечая на вопросы журналистов в прифронтовой зоне.

Согласно информации, в ходе пресечения атаки противника погибли военнослужащие армии Азербайджана:

1) майор Ахмедов Намиг Хажан оглу;

2) майор Новрузов Анар Гюльверди оглу;

3) прапорщик Зейналлы Ильгар Аяз оглу;

4) прапорщик Бабаев Яшар Васиф оглу;

5) военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглу.

"К сожалению, бои не бывают без потерь. От имени руководства министерства обороны выражаем соболезнования семьям погибших", - сказал Керим Велиев.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.