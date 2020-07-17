Политические круги и СМИ Швейцарии были проинформированы о последних военных провокациях Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью доведения до сведения официальных органов Швейцарии о провокационных действиях, совершенных подразделениями ВС Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы с целью захвата новых позиций, по инициативе посольства Азербайджана в Швейцарии была проведена встреча с мэром швейцарской столицы Берна Алеком вон Граффенридом.

Как сообщили в пятницу Trend в посольстве, о последних армянских провокациях также были подробно проинформированы новый председатель Группы дружбы Швейцария-Азербайджан в парламенте Швейцарии, член политической партии либералов (FDP) Лоран Верли, члены влиятельной политической партии этой страны - Народной партии Швейцарии, депутат от кантона Женева Ив Нидеггер и депутат от кантона Тичино Марко Чиеса.

О вышеуказанной провокации также были проинформированы МИД Швейцарии, влиятельные политики, ведущие СМИ, в том числе находящаяся в Цюрихе и являющаяся в настоящее время самым крупным и функциональным центром печати Швейцарии - компания Tamedia AG. Посольство продолжает целенаправленную деятельность для разоблачения лжи и провокаций армян.

Отметим, что в ходе встреч темой обсуждения стала военная провокация, совершенная Арменией на днях. Посол Ибрагимова подчеркнула, что лидерская позиция Азербайджана в регионе и стремительный темп развития не могли не раздражать Армению. Посол, предоставив своим собеседникам подробную информацию об истории армяно-азербайджанского конфликта, сообщила им, что уже около 30 лет, как Армения держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, где уничтожаются культурные и религиозные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу. Было подчеркнуто, что в результате агрессии Армении около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Она добавила, что данная провокация Армении ставит под сомнение суть переговоров и представляет угрозу для мира и безопасности в регионе.

В свою очередь, выразив обеспокоенность провокацией, произошедшей на азербайджано-армянской границе, швейцарские собеседники, а также мэр Граффенрид, выразили послу поддержку, в том числе ссылаясь на официальную позицию Швейцарии, поддерживающую территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.