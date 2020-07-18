Семьям военнослужащих, погибших в Товузе, будет предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения социальной защиты, занятости семей военнослужащих, героически погибших в результате грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана, принимаются соответствующие меры.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, руководящие лица Хатаинского, Сумгайытского, Товузского, Газахского, Агстафинского, Билясуварского, Масаллинского и Исмаиллинского городских и районных отделов министерства встретились с семьями военнослужащих, и сообщили, что они всегда будут охвачены заботой государства.

В направлении предоставления семьям шехидов ежемесячной персональной пенсии Президента Азербайджана, назначения ежемесячных пособий не обладающим правом на пенсию членам семьи, а также соответствущих социальных выплат за потерю главы семьи проведены работы.

В то же время они были проинформированы о государственных услугах в сфере занятости, о мероприятиях активной занятости. Определены потенциалы безработных членов семей шехидов, для дальнейшего привлечения их к программе самозанятости. Часть этих лиц по собственному желанию были взяты на учет с целью привлечения к оплачиваемым общественным работам и другим мероприятиям активной занятости.

В предстоящий период социальное положение семей шехидов будет оставаться в центре внимания, они будут охвачены соответствующими мерами поддержки, говорится в сообщении министерства.

(Текст: Турал Гараджаев)