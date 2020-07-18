Армения совершила против Азербайджана все военные преступления, какие только есть - адвокат

БАКУ /Trend/ - Совершив провокацию на азербайджано-армянской государственной границе, Армения вновь грубо нарушила международные конвенции.

Об этом в субботу сказал Trend член правления Коллегии адвокатов Азербайджана, адвокат Вугар Бабаев.

По его словам, обстреливая мирное население, противник совершает невообразимые военные преступления.

"Как известно, недавно подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, совершили провокацию в Товузском направлении государственной границы с Азербайджаном, что привело к колоссальному росту напряженности. В результате наряду с военнослужащими, подверглось обстрелу также гражданское население, среди мирных жителей есть погибший и раненые, разрушены гражданские объекты, жилые дома. Противник обстрелял даже Товузскую районную больницу. Руководство Армении следует называть криминальным, так как они на азербайджанской земле совершили почти все военные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Азербайджана. В их числе можно указать такие деяние с составом преступления, как нарушение международного гуманитарного права, нарушение законов и обычаев ведения войны, бездействие во время вооруженного конфликта. Дать прямой приказ атаковать гражданское население - особо тяжкое военное преступление. В то же время армянская сторона нарушила и продолжает нарушать международные конвенции, сторонниками которых выступает как Азербайджан, так и сама Армения. Товузская районная больница является гуманитарным объектом, который защищается непосредственно Женевской конвенцией. Артобстрел этого объекта дает основание для введения против Армении самых жестких международных санкций. Совершая военные преступления, Армения также грубо нарушила и продолжает нарушать требования "Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны" от 1907 года, Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года", - сказал Вугар Бабаев.

Адвокат отметил, что политика армянского государства в основном заключается в реализации своих незаконных притязаний путем террора и совершения военных преступлений.

"Происходящие в последние дни на границе события показывают, что лица, представленные в нынешнем руководстве Армении, та же как их предшественники, имеют преступное и террористическое мышление. В пример можно привести то, что приказы совершить такие тяжкие преступления, как оккупация Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих к нему семи районов, геноцид азербайджанцев в Ходжалы, насилие в отношении гражданского населения, присвоение их имущества, жестокое отношение к военнопленным, совершение террористических актов на территории Азербайджана, исходили от руководства Армении. В ходе предварительного следствия, проведенного по уголовным делам, возбужденным по вышеуказанным преступлениями, эти факты были полностью доказаны. Уверен, что лица, совершившие эти тяжкие преступления, в скором времени ответят перед мировым сообществом", - подчеркнул Вугар Бабаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)