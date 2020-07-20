Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане вызвана в МИД

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович 20 июля была вызвана в министерство иностранных дел, где провела встречу с заместителем министра Халафом Халафовым.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана.