Минобороны Азербайджана: Слухи по поводу Наджмеддина Садыкова - дезинформация

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило официальное сообщение в связи с распространённой в последнее время в социальных сетях информацией о том, что якобы первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отстранен от занимаемой должности, а его брат занимает высокую должность в армянской армии.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство - это ложь, клевета и дезинформация, распространяемые враждебными силами в провокационных целях.

"К сожалению, в последнее время новости такого рода часто распространяются и обсуждаются в социальных сетях. Это явно делается со злым умыслом для того, чтобы вызвать замешательство в обществе.

Сообщаем, что первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков на своем посту исполняет служебные обязанности.

В то же время следует отметить, что брат генерал-полковника Наджмеддина Садыкова скончался в начале 80-х годов прошлого века.

Призываем СМИ быть предельно осмотрительными и использовать официальные источники при освещении деятельности министерства обороны", - сказали в оборонном ведомстве Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)