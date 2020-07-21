Помощник Президента Азербайджана встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров в Центре Гейдара Алиева встретился с группой представителей интеллигенции и общественных деятелей.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе встречи были обсуждены работы, осуществленные в стране в направлении борьбы с пандемией коронавируса, и дальнейшие шаги, события, произошедшие в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, и другие вопросы.