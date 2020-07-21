Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (Версия 2)

Первая версия была опубликована в 14:45

БАКУ /Trend/ - 21 июля в Хатаинском районе Баку состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны.

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства и первую леди о том, что государство предоставило в этом здании 62 квартиры семьям шехидов и лицам, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя нашей страны. Из этих квартир 42 предназначены для инвалидов Карабахской войны, а 20 – для семей шехидов.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в квартирах условиями.

Все квартиры – двухкомнатные. На сегодняшний день семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 8018 квартир и индивидуальных домов, включая и эти квартиры. Наши граждане данной категории только в 2019 году получили 634 квартиры и 300 индивидуальных домов. В 2020 году планируется предоставить 700 квартир и 800 индивидуальных домов. С начала года предоставлено 430 квартир.

Было отмечено, что в 2018 году автомобилями были обеспечены 265, а в 2019 году – 600 инвалидов войны. В 2020 году людям данной категории предоставлены 150 автомобилей, включая нынешние 50 автомашин. А до конца года планируется обеспечить автомобилями 400 инвалидов войны. Следует отметить, что предоставленные машины – это автомобили Khazar LX местного производства.

До сих пор инвалидам войны предоставлены 6900 автомобилей, включая сегодняшние 50 автомашин.

Глава государства и первая леди были проинформированы о социальном обеспечении и единовременных выплатах, принятых в 2020 году мерах по обеспечению занятости, деятельности Государственного фонда социальной защиты, социальных услугах и реабилитации, заботе о семьях шехидов и инвалидах войны, деятельности центров DOST, электронизации и инновативных решениях, мерах поддержки занятости и социального благосостояния в связи с пандемией. В целом, увеличение с каждым годом льгот и привилегий для лиц особой категории в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. В апреле 2019 года пособия и пенсии для семей шехидов и инвалидов войны увеличились почти на 100 процентов.

За 6 месяцев нынешнего года инвалидам войны предоставлено 1435 средств реабилитации. В настоящее время во многих городах и районах продолжаются строительство и ремонт реабилитационных и детских реабилитационных центров. В первой половине года в центры DOST номер 1, 2 и 3 обратились 61 057 граждан. Удовлетворенность граждан составляет 96 процентов. В скором времени планируется открытие центров DOST в Бинагади, на Абшероне, в Сумгайыте, Губе и Барде.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с членами семей шехидов и инвалидами войны.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Дорогие друзья, сегодня очень знаменательный день в вашей жизни. Государство обеспечивает вас квартирами. Сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Я ознакомился с вашим новым местом жительства. Оно производит прекрасное впечатление, построен дом, отвечающий современным стандартам, квартиры очень просторные и полностью отремонтированные. То есть, можно просто завезти мебель и жить. Это – очередное проявление внимания государства к вам.

Как вам известно, проблемы семей шехидов, инвалидов войны постоянно находятся в центре внимания, и в последние годы в этом направлении проделана огромная работа. Достаточно сказать, что более 8 тысяч семей шехидов, инвалидов войны обеспечены квартирами, предоставлено около 7 тысяч автомобилей. Считаю, что мы и в нынешнем году добьемся рекордного показателя в этой области, сомнений в этом нет. В этом году 1500 семей шехидов, инвалидов войны обеспечиваются и будут обеспечены государством квартирами. Все квартиры находятся в новостройках, построенных на самом высоком уровне. В то же время для вас предусмотрены 400 автомобилей, и, таким образом, нам удалось добиться в нынешнем году самого высокого показателя в этой области.

Для сравнения могу сказать, что в прошлом году были предоставлены 934 квартиры, а в нынешнем – 1500, в предыдущие годы примерно 500-600-700. То есть, это говорит о том, что ведется очень активная работа для решения данной проблемы и предоставления государством семьям шехидов, инвалидам войны предусмотренных квартир. Я хочу, чтобы мы как можно скорее завершили эту программу, и мы добьемся этого. Не секрет, что для этих целей предусмотрены крупные средства. Как вам известно, значительная часть государственного бюджета расходуется на решение социальных вопросов. В рамках этих социальных расходов реализуются очень большие программы, охватывающие семьи шехидов, инвалидов и ветеранов войны, вынужденных переселенцев.

Что касается решения бытовых проблем вынужденных переселенцев, то в нынешнем году ожидается рекордный показатель и в этой области. В этом году квартирами будут обеспечены более 7 тысяч семей вынужденных переселенцев. Это еще раз показывает, что ради этих целей мы идем на любые расходы, обеспечиваем это. Рад, что после моего призыва в эту работу включился и частный сектор. Как вам известно, частная компания "Паша Холдинг" построила на собственные средства в поселке Гобу три городка для вынужденных переселенцев, где уже поселились около 4 тысяч семей переселенцев. В то же время значительную часть строительства домов для семей шехидов, инвалидов войны государство, конечно, взяло на себя. Но частный сектор уже тоже активен. В нынешнем году "Капитал Банк" за счет собственных средств предоставил людям из этой категории 68 квартир. Это - проявление гражданского согласия, государственной политики в нашей стране, признак заботы государства и частного сектора о людях данной категории. В то же время это свидетельствует о мощи нашей страны, потому что политика может быть правильной, а намерения добрыми, но если возможностей для реализации этого нет, тогда намерение так и останется намерением.

За последние годы мы создали такой большой потенциал в экономической сфере, что сегодня можем проводить эту работу. За счет чего бы мы могли выполнить данную работу, если бы не было этого потенциала, кто бы нам помог? К сожалению, в первые годы независимости у нас не было таких возможностей, именно поэтому переселенцы жили в палатках, предоставление семьям шехидов жилья вообще было невозможно. Параллельно с этим у нас сильная социальная политика, потому что экономическая мощь нужна в первую очередь для того, чтобы страна стала еще более могущественной, обеспечивала свои интересы, чтобы люди жили еще лучше.

Представленная мне сегодня информация свидетельствуют о том, что в социальной сфере проводится огромная работа. В прошлом году была проделана очень большая работа. Как вам известно, пособия для семей шехидов были увеличены на 20 процентов – с 250 до 300 манатов. На 50 процентов повышены пособия для переселенцев, некоторые пособия увеличены на 100 процентов. В прошлом году на решение социальных проблем граждан израсходовано несколько миллиардов манатов. В этом году в период пандемии около 5 миллионов человек охвачены материальной поддержкой со стороны государства. На все это идут наши ресурсы, средства. Не будь у нас экономического потенциала, как бы мы могли обеспечить это? Государство оказывает огромную поддержку, людям, страдающим от пандемии, строятся новые больницы, больницы модульного типа. Больные обеспечиваются лекарствами. Мы привлекли специалистов, врачей из нескольких зарубежных стран. Каждый такой шаг требует денег. Мы делаем это, так как это – наш долг. Мы можем делать все это потому, что у нас есть возможности. А возможности мы создаем своей работой, целенаправленной деятельностью. И внешняя, и внутренняя политика должна преследовать одну цель - чтобы страна стала еще более могущественной, чтобы люди жили еще лучше.

Повышение пенсий - в нынешнем году пенсии увеличились в среднем на 27 процентов, а средняя заработная плата – на 25 процентов. Все это демонстрирует нашу политику. Конечно, в социальной сфере реализуются и другие важные проекты. Программа самозанятости позволяет людям обеспечивать свои семьи и не зависеть от помощи государства. В нынешнем году к этим работам будут привлечены 12 тысяч человек, 90 тысяч человек будут обеспечены оплачиваемыми общественными рабочими местами. Я откровенно говорю, что общественные рабочие места – это рабочие места, без которых страна может развиваться. Мы просто создаем условия для людей, чтобы они зарабатывали, чтобы малообеспеченные слои могли получать средства на уровне минимальной зарплаты.

Таким образом, все эти и другие социальные проекты, начало функционирования службы DOST требуют идей, инноваций, политики и одновременно средств. Не секрет, что основная часть наших средств поступает из энергетического сектора. А это стало возможным благодаря успешному осуществлению нефтяной политики Гейдара Алиева. Представьте себе, за счет чего бы мы сейчас жили, если бы у нас не было нефте- и газопроводов и иностранные компании не вложили в нефтегазовую промышленность Азербайджана миллиарды долларов? Могли бы мы жить на этом уровне? Конечно же, нет. Могли бы в такой степени отстаивать свое правое дело на международной арене? Конечно же, нет. Поэтому это занимает особое место среди заслуг великого лидера перед народом. Именно за счет этого мы сегодня создали валютные резервы, вкладываем инвестиции в другие секторы экономики, инфраструктуру. Благодаря этому развиваются бизнес, частный сектор. Каждый должен знать, что как бы сегодня и в предстоящие годы ни развивался ненефтяной сектор, основным источником дохода для нас является энергетический сектор – нефть и сегодня газ. Поэтому для нас это отрасль стратегического значения. Конечно, я стараюсь и впредь буду стараться, чтобы эта сфера развивалась. За счет запуска новых нефтяных контрактов, новых проектов мы обеспечим наше долгосрочное развитие.

Поэтому добыча нефти, газа, цены на нефть на мировых рынках – вопросы, представляющие для нас особое значение. Они важны не только для нас, но и всех стран, добывающих и экспортирующих нефть и газ, потому что экономика этих стран, уже устоявшие экономики построены на этом. Поэтому падение цен на нефть на один доллар означает потерю миллионов долларов. Посмотрите, в нынешнем году цены на нефть упали в несколько раз, соответственно, уменьшились и наши доходы, однако ни один социальный проект не был сокращен. Напротив, в период пандемии мы делали, делаем и будем делать все максимально возможное.

В этот сложный период пандемии в мире продолжается кризис. 150 стран мира обратились в международные финансовые структуры за кредитами. Должен сказать, что Азербайджана в этом списке нет, мы живем за свой счет. Цены на нефть резко падают, но, несмотря на это, мы проводим всю эту работу. Это и есть политика. Это – наше уважение к семьям шехидов, к памяти шехидов. Но, к сожалению, в стране находятся такие, кто рад падению цен на нефть. Кто этому рад? Я говорил, хочу еще раз сказать, чтобы азербайджанский народ знал это и не забывал. Во-первых, рада Армения, так как они понимают, что если спад будет продолжительным, то доходы Азербайджана сократятся, поэтому он сократит свои расходы, не сможет приобретать оружие и боеприпасы в нужном объеме, станет, таким образом, слабее, чем воспользуется Армения. Армения радуется этому, и это естественно. Но непонятно когда этому радуются некоторые граждане Азербайджана или те, кто считает себя гражданами Азербайджана. Эта информация уже обнародована. Посмотрите, как радовались те, что именуют себя национальным советом, а на самом деле действуют как антинациональная группировка, снижению цен на нефть до 14 долларов. Передают друг другу "радостную весть", поздравляют друг друга, некоторые говорят, мол, не спешите, еще упадут, тогда и порадуемся. Что это значит?! Это значит, что наши доходы сократятся, мы не сможем приобрести достаточного количества оружия. Причем сегодня мировой рынок оружия уже очень дорогостоящая сфера, и приобретение любого оружия требует огромных средств, особенно в современный период. Сегодня преимущество обеспечивает, если так можно сказать, умное оружие. Оружие, которое стоит очень дорого. Но мы приобретаем и будем приобретать его. Если у нас не будет возможностей, сможем ли мы приобретать его? То есть, чего сегодня хочет эта омерзительная группировка, называющая себя оппозицией? Хочет, чтобы Азербайджан оказался беспомощным, бессильным, безоружным перед Арменией, как это было при них. Они пытаются привести Азербайджан в состояние, в котором он находился тогда, когда захватывались наши земли. Поэтому азербайджанский народ должен знать все. Когда я говорю, что это – враждебность, а не оппозиционность, - оппозиционность не может быть направлена против государства, - я совершенно прав. Нас снова хотят вернуть в те черные дни. В дни, когда мы потеряли наши земли, потеряли именно из-за нерадивой деятельности, предательства ненавистной власти Народного фронта Азербайджана. Мы потеряли наши земли в результате их борьбы за власть. В то время земли захватывались, а Народный фронт Азербайджана развязал здесь гражданскую войну, была пролита братская кровь. Армяне бомбили наши города, захватывали их, был оккупирован Кяльбаджар, а эти бомбили Гянджу, свой город, взяли в плен азербайджанских солдат. Что это, если не предательство?! Если изменники, продавшие армянам такую неприступную крепость, как Шуша, не предатели, то кто же они?! Вам все это хорошо известно. Именно в тот период вы потеряли близких, потеряли здоровье, все хорошо помните, помните те черные дни. Если бы Гейдар Алиев не пришел к власти, то еще неизвестно, оставался бы сегодня Азербайджан независимой страной. Но нас вновь хотят вернуть в те времена. Вот, кто рад падению цен на нефть. Я говорил, что они хуже армян.

Как вам известно, недавно в результате военной провокации Армении у нас были шехиды, пролилась кровь, в том числе погибло гражданское лицо. Армянская армия, пытаясь захватить наши позиции в товузском направлении, часть наших земель, вероломно, внезапно организовала атаку с использованием артиллерийских орудий, в результате чего погибли и получили ранения наши военнослужащие. Немедленно были приняты необходимые меры и проведена операция возмездия, в результате которой были уничтожены десятки врагов и их техника. Вы, наверное, тоже видели в интернете видеокадры того, как Азербайджанская армия точечным ударом уничтожает опорные пункты, пункты управления и другую военную инфраструктуру Армении. За счет чего мы это делаем? За счет современного оружия. Это оружие не производится в Азербайджане. Оно стоит очень дорого. Не будь у нас материальных возможностей, мы не смогли бы сделать это. Сегодня несбыточная мечта Народного фронта Азербайджана заключается в том, чтобы у нас не было возможностей, чтобы Азербайджан вновь потерял земли.

Для того чтобы отметить нашу военную победу, тысячи людей вышли на улицы, тысячи людей поддержали государство, армию. Эта прекрасная картина была символом гражданского согласия. Оживление и эмоции людей проявлялись в позитивном направлении. Я немедленно дал указание правоохранительным органам, в первую очередь Министерству внутренних дел, принять все меры для охраны порядка. Вы, наверное, видели по интернету, что рядом с людьми шли и сотрудники полиции, так как люди двигались по автодороге, там могла произойти любая авария. Куда они пришли в организованном порядке? В Шехидляр хиябаны, куда и должны были прийти. Они выразили там свою поддержку. Однако некоторые грязные элементы, члены Народного фронта Азербайджана, воспользовавшись этим попытались спровоцировать беспорядки, ворвались в здание парламента, где совершили разгром. Какая связь между зданием парламента и одержанной победой? И потом это – победа, что признают все. Армения уже вынуждена признать это. В эти дни мы увидели большую поддержку извне. То есть, воля народа сбылась, это надо праздновать. Но зачем надо было разрушать, ломать стены, кабинеты в здании парламента?! Они поднялись до третьего этажа. Разбивали двери, стекла кабинетов. Ты что - пришел разрушать высший законодательный орган? Кто это может сделать? Враг, больше никто.

Разве человек, привязанный к своему народу, своей Родине, сделает такое в то время, когда идет война? Сейчас идет следствие. Не хочу опережать следствие. Вообще не намерен вмешиваться. Но все налицо. Сейчас уже общественности представлены некоторые видеокадры. Посмотрите, как жалко и беспомощно выглядят эти люди. Где их "подвиг", где их "героизм"? Теперь они ответят перед законом. Я говорил, еще раз хочу сказать: ни один человек, совершивший эти преступления, эти действия, не сможет избежать ответственности. Всех по одному найдем и находим. Всех до последнего найдем и привлечем к ответственности. Пусть народ знает их. Пусть их родители постесняются – кого они вырастили? Каких манкуртов вырастили? Поэтому общественность должна знать это. Не только они, но и их родители несут ответственность. Естественно, это моральная ответственность. Но пусть и родители постесняются. Что это напоминает? Вы, наверное, тоже помните 1992 год. Военный переворот, совершенный Народным фронтом Азербайджана, начался с захвата здания парламента, там и закончился. Эти кадры есть, наверное, телеканалы покажут их. В то время власти Азербайджана не смогли выстоять перед ними, так как не проявили смелости, решительности, воли, а самое главное, не было поддержки народа. Поэтому как только там собралась группа людей, которая совершила нападение, власть полностью развалилась. Все отошли кто куда, бежали и спрятались, кто дома, кто еще где-то. Царило безвластие. По такому же сценарию они пытались сделать это и на сей раз. По тому же сценарию захватить здание парламента, провозгласить там свою власть. Материалы следствия уже подтверждают это. Еще раз говорю, не хочу опережать, азербайджанский народ все узнает. Фактически они хотели незаконным путем захватить власть. Но я сказал, что те годы остались в прошлом. Сегодня Азербайджан уже не тот. Азербайджан – сильное государство, в Азербайджане есть сильная власть, обладающая твердой волей, а самое главное - есть поддержка народа. В эти дни я ежедневно получаю, наверное, тысячи писем. В них граждане выражают свою поддержку, солидарность, после моего выступления хотят служить в армии. Я сказал, пусть те, кто разбивал там стекла, запишутся в армию. В тот день в пункты Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу пришли всего 150 добровольцев. Но не прошло и недели после моих слов, как записались уже около пятидесяти тысяч человек. Около пятидесяти тысяч граждан Азербайджана – абсолютное большинство их – молодежь – уже обратились в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для того, чтобы защищать Родину, указали свои имена, адреса. Я благодарю их. Вот это и есть азербайджанский народ, азербайджанская молодежь. А не те, что разбивал стекла и двери парламента. Вот азербайджанская молодежь, готовая сегодня пойти на смерть в Карабахе.

Еще раз выражаю благодарность им и их родителям. Они воспитали для нашего народа и государства достойных сыновей. Еще раз хочу сказать, что Азербайджанская армия сегодня может выполнить любую задачу. Азербайджанская армия полностью укомплектована, и если понадобится дополнительная живая сила, то, конечно, мы воспользуемся этим.

Пока никакой необходимости в объявлении мобилизации нет. Если понадобится, будет и это. Я говорил, еще раз хочу сказать, - не буду углубляться, - мы знаем, что, когда и как делать. Мы не откажемся от своей политики. Наша политика справедливая. Наша политика опирается на международное право, историческую справедливость, и мы добьемся желаемого.

Хотелось бы коснуться еще одного вопроса. Хочу, чтобы азербайджанский народ знал это. Сейчас, конечно, информационное пространство очень широкое. В эти дни мы ощутили мощную международную поддержку, которой никогда не было – ни в начале 1990-х годов, когда шла война, ни в другое время. Естественно, первая поддержка, первый братский шаг последовали из братской Турции. Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой брат Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан, сказал, что находится рядом с Азербайджаном. Он отметил, что Азербайджан и Турция, две братские страны, всегда будут вместе. Хочу выразить моему брату глубокую признательность для эту поддержку. В эти дни мы находимся в постоянном контакте. Он позвонил мне, выразил поддержку, соболезнования в связи с гибелью наших шехидов. Сказал, что мы до конца будем вместе.

Я тоже всегда проявлял большое уважение к моему другу и брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Моя любовь к турецкому народу ни для кого не секрет. Я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких двух близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это опирается как на историю, наши общие этнические корни, так и на сегодняшнюю политику. Однозначную поддержку Азербайджану выразили также и другие высокопоставленные официальные лица Турции, в том числе министр обороны, министр иностранных дел, члены парламента, общественные деятели.

Многие страны выразили поддержку в индивидуальном порядке на уровне официальных лиц. Поэтому я признателен им. Поддержку Азербайджану выразили международные организации, в первую очередь Совет сотрудничества тюркоязычных государств. В эту организацию входят пять стран – Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. Они являются членами этой организации и однозначно поддержали Азербайджан. В ответных письмах я выразил главам государств этих стран свою признательность. Эти письма опубликованы в печати.

Однозначную поддержку нам выразила Организация исламского сотрудничества. Она объединяет 57 стран. Это – поддержка как справедливости, так и Азербайджана. Вы знаете, сколько усилий я прилагаю для усиления исламской солидарности. Азербайджан делает все возможное для того, чтобы какие-то разногласия между некоторыми исламскими странами были устранены либо смягчены, чтобы мы создали порядок, солидарность, наладили дружбу в первую очередь в собственном доме. Мы должны создать единство в первую очередь в мусульманском мире. Потому что если здесь не будет единства, неизвестно, какая судьба нас ждет. Мусульманские страны ценят это. Все страны - 57 мусульманских стран - поддержали нас. Несмотря на то, что в некоторых из этих стран армянские общины обладают достаточно большими возможностями. Несмотря на то, что армянские официальные органы в этих странах, их посольства днем и ночью пытаются перетянуть некоторые мусульманские страны на свою сторону. Мы видим это. Иногда они совершают визиты. Бывает, что отправляются в мусульманские страны на уровне главы государства. Мы все отслеживаем, видим и должны видеть. Порой главы государств некоторых мусульманских стран совершают официальные визиты в Армению. Конечно, это вполне справедливо беспокоит нас. Мы открыто говорим, что солидарность должна быть не на словах, а на деле.

Какие связи могут быть с Арменией, разрушающей мусульманские мечети? Откройте и посмотрите в интернете, в каком состоянии находятся Агдамская мечеть, Шушинская мечеть, мечети в других городах, их снесли. Мало того, армяне содержат там скот, даже оскверняют наши священные места. Кто делает это? Армения. Эти мечети не только наши, они принадлежат всему мусульманскому миру. Спрашиваю, как можно поддерживать какие-либо связи со страной, которая совершает такие грязные дела, о какой дружбе можно говорить? Какая может быть дружба? Поэтому еще раз хочу сказать, Армения пытается перетянуть их на свою сторону. Но в первую очередь этого не позволят и не должны позволить народы тех стран. Если увидят, что власти этих стран выказывают свою религиозную принадлежность только на словах, то граждане этих стран должны сказать свое слово, быть солидарны с Азербайджаном. Как мы солидарны со всеми мусульманскими странами, такого же отношения мы ждем от них. Особенно в такие чувствительные дни, в таком чувствительном вопросе, когда Армения совершила нападение на нас, пытается захватить наши позиции, убила наших военнослужащих, гражданских лиц, разрушила наши села. Вчера я подписал распоряжение, все поврежденные здания в Товузском районе – сейчас организована комиссия – будут инвентаризованы, и мы за короткий срок восстановим эти дома. Но можно ли восстановить жизнь людей? Можно ли восстановить жизнь 76-летнего аксакала? Кто это сделал? Армения. К сожалению, некоторые страны, пытающиеся преподнести себя как наших друзей, передали им эти снаряды, чтобы они убивали азербайджанских солдат, граждан Азербайджана, детей, стариков, как в Ходжалы. В то время у нас не было сил. У нас, то есть у прежней власти, которая в то трагическое время руководила Азербайджаном. Надо говорить откровенно, это так. Азербайджанский народ, граждане Азербайджана должны все знать. Поэтому мы очень высоко оцениваем данное решение Организации исламского сотрудничества. Движение неприсоединения – оно объединяет 120 стран – также однозначно поддержало Азербайджан.

Хочу привлечь ваше внимание и внимание азербайджанского народа еще к одному вопросу. Вы, наверное, слышали, что после того, как мы нанесли Армении сокрушительный удар, они сразу же побежали за защитой в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Требовали, чтобы ОДБК выступила с заявлением, осуждающим Азербайджан. Не смогли добиться этого, никакого заявления не последовало. Просто в связи с этим инцидентом был дан комментарий из общих слов, и все. Но должен сказать, что членами ОДКБ являются 6 стран. Из них три посредством международных организаций поддержали Азербайджан. Казахстан и Кыргызстан, входящие как в Совет сотрудничества тюркоязычных государств, так и в ОДКБ, поддержали нас через Совет сотрудничества тюркоязычных государств. Беларусь представлена в Движении неприсоединения. Присоединившись к заявлению Движения неприсоединения, она тоже поддержала нас. То есть, три из шести стран однозначно поддержали Азербайджан. Иначе и быть не могло, так как мы друзья с ними, они могут доверять нам и в хорошие, и в трудные дни. Это во-первых. Во-вторых, пусть трусливое руководство Армении вспомнит, как оскорбило ОДКБ, у которой просила помощи, как без всякого согласования с другими странами арестовало ее генерального секретаря. Выступило против назначения представителя Беларуси новым генеральным секретарем ОДКБ. Целый год не давало ему возможности приступить к работе. Что случилось, в то время ОДКБ была плохой, ты оскорблял ее, а сейчас умоляешь ее о помощи. Сражайся с нами один на один, посмотрим, чья возьмет.

Таким образом, все эти вопросы еще раз показывают, что сегодня Азербайджан превратился в огромную силу и в международной плоскости, и в пределах страны, и в борьбе с горе-соседями. Это создали мы, азербайджанский народ. Азербайджанский народ может быть абсолютно уверен в том, что независимость, свобода Азербайджана, благосостояние граждан и наращивание мощи нашей страны постоянно будут находиться в центре внимания. Национальным вопросом номер один для нас является урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Я неоднократно высказывал свои мысли по этому вопросу – в международных организациях, с международных трибун, в стране. Не хочу повторяться, но азербайджанский народ должен знать, что это – национальный вопрос. Мы должны решить этот вопрос так, чтобы это решение полностью устраивало азербайджанский народ. Какое-либо половинчатое решение нам не нужно, так как оно будет временным. Половинчатым может быть только этап. Решение вопроса должно быть полным. Суверенитет, территориальная целостность Азербайджана должны быть полностью обеспечены. Все без исключения оккупированные земли должны быть освобождены. Граждане Азербайджана должны вернуться на все оккупированные земли, в том числе в Шушу. Вот моя политика, и это – часть моей политики, часть, о которой пока можно говорить открыто.

Всем вам хорошо известно мое мнение. Азербайджан - страна, верная своему историческому прошлому, и мы хорошо знаем историю. Мы знаем, знает и азербайджанский народ, каким мы хотим видеть будущее. Поэтому территориальная целостность нашей страны не является, не была, не должна быть и не будет предметом переговоров. Мы должны вернуться и вернемся на родные земли. Иншаллах, после этого встретимся там с вами и вспомним эти дни. Еще раз сердечно поздравляю вас, желаю вам здоровья, счастья. Спасибо.

Супруга шехида Али Гасанова Арифа Гасанова сказала:

- Я супруга шехида Гасанова Али Исмаил оглу.

Господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым, вы всегда с заботой относились к семьям шехидов, инвалидам карабахской войны. От имени нашей семьи и всех, кого вы окружили заботой, выражаем вам глубокую признательность за это. Благодарю вас за то, что в прошлом году предоставили нам единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов. А сейчас предоставили нам квартиры в этом прекрасном здании, всегда проявляете внимание к нам – семьям шехидов и инвалидам карабахской войны, благодарим вас за это. Большое спасибо за все, мы признательным вам за все. Да ниспошлет вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю. Желаю вам здоровья, успехов.