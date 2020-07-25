В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО)

Политика 25 июля 2020 14:22 (UTC+04:00)
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Нью-Йорке проведены акции протеста в связи с совершением армянскими вооруженными силами военных провокаций на государственной границе в направлении Товузского района Азербайджана, а также и тем, что страна-агрессор Армения до настоящего времени держит под оккупацией азербайджанские территории, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Первая акция, проведенная при организации Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк, состоялась перед постпредством Армении при ООН. В акции протеста приняли участие около 150 наших соотечественников, среди которых были азербайджанцы, приехавшие из Нью-Джерси, Пенсильвании, Массачусетса и Вирджинии.

Акция началась с минуты молчания, в ходе которой собравшиеся почтили память героически погибших на фронте в Товузском направлении, и государственного гимна Азербайджана.

В ходе акции, под развевающимися государственными флагами Азербайджана, Турции и США звучали лозунги «Прекратить захватническую политику Армении!», «Карабах – это Азербайджан!», «Армения, вон из Азербайджана!!», «Армяне, вы виновны в геноциде!», «Армяне – убийцы детей!», «Армения – террорист!», «Карабах наш!», «Карабах!», «Азербайджан!», «Азербайджан-Турция!».

В время акции перед представительством ООН передвигался автобус с установленным на нем led-экраном, на котором была карта Азербайджана, транслировались исторические факты о карабахских реалиях. Автобус привлек большое внимание жителей Нью-Йорка, передвигаясь в течение дня по Бруклину и Манхеттену, а также по территориям, где живут армяне.

Затем члены азербайджанской общины продолжили следующую акцию протеста перед консульством Армении в Нью-Йорке. Перед справедливой позицией азербайджанской общины армяне молчали. Акцию контролировала местная полиция.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Image
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Нью-Йорке перед консульством Армении и постпредством в ООН проведены акции протеста (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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