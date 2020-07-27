Президент Ильхам Алиев назначил нового министра образования
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Эмина Эльдар оглу Амруллаева на должность министра образования Азербайджана.
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