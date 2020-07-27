EURACTIV: Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном

Политика 27 июля 2020 14:13 (UTC+04:00)
EURACTIV: Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в статье директора и основателя Международного фонда лучшего управления (International Foundation for Better Governance) Джеймса Уилсона, опубликованной в EURACTIV.

Акцентируя внимание на атаке вооруженных сил Армении 12 июля на Товузском направлении, Уилсон отмечает, что рациональный анализ ситуации указывает на вероятные мотивы, побудившие Армению инициировать столкновения.

В статье отмечается, что Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент, отвлекая внимание населения своей страны от неспособности справиться с кризисом COVID-19 и вытекающими отсюда экономическими проблемами, пытаясь занять «новые благоприятные позиции» на территории Азербайджана, и втянуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликт с Азербайджаном.

Среди постсоветских стран Армения более всего пострадала от пандемии: по сообщениям, на середину июля было зарегистрировано свыше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 500 смертей, говорится в статье.

«В марте страна объявила чрезвычайное положение, и с тех пор экономическая активность рухнула, предприятия закрылись, а безработица резко возросла. По оценкам, ВВП страны снизился на 2-3,5 процента, а система здравоохранения Армении сейчас явно находится на пределе своих возможностей в вопросе преодоления кризиса. Премьер-министр Никол Пашинян подвергся жесткой критике со стороны оппозиции за неэффективное управление кризисами и неспособность справиться с пандемией», - пишет Уилсон.

Далее автор отмечает, что для начала инцидента была выбрана граница между Арменией и Азербайджаном, а не замороженная зона конфликта в Нагорном Карабахе.

«В обновленной стратегии национальной безопасности Армении, принятой 10 июля, также сделан акцент на ее союз с Россией и членство в ОДКБ. Другими словами, соответствующее напоминание о коллективной безопасности было направлено в Кремль за пару дней до перестрелки. С военной точки зрения северо-западные районы Азербайджана могли показаться легкой добычей для армянских военных. Армянская сторона надеялась продвинуться на территории Азербайджана и оккупировать новые территории. Эта новая тактика также соответствует стратегической доктрине министра обороны Армении Давида Тонояна под названием «Новая война за новые территории», - говорится в статье.

Уилсон считает, что другой причиной выбора конкретного региона в качестве поля битвы является ключевая инфраструктура, проходящая поблизости.

«Разработанные и построенные Азербайджаном за последние два десятилетия нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс образуют важнейший энергетический и транспортный коридор между Европой и Азией. Они имеют геополитическое значение в качестве важнейшей транспортной и энергетической инфраструктуры. Как страна, лишившаяся участия в таких важных проектах из-за своей враждебной политики в отношении Азербайджана и Турции, Армения угрожает нацелиться на эту инфраструктуру, чтобы оказать экономическое и политическое давление», - говорится в материале.

Автор считает, что эти пограничные стычки, которые были инициированы Арменией, могут перерасти в полномасштабную войну, и в дальнейшем - в крупную геополитическую конфронтацию.

Как говорится в статье, ЕС призвал обе стороны прекратить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

«ЕС призвал обе страны направить энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса и возобновить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ”, - говорится в материале.

По словам автора, для ЕС важно усилить свою дипломатию на Кавказе, добиться прочного мира и остановить провокационный оппортунизм Пашиняна, который угрожает ввергнуть регион в войну, что никому не пойдет на пользу.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Названы вызовы устойчивому управлению лесами на Кавказе и в Центральной Азии
Названы вызовы устойчивому управлению лесами на Кавказе и в Центральной Азии
На казахстанском рынке растет спрос на турецкий цемент
На казахстанском рынке растет спрос на турецкий цемент
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Казахстаном
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Казахстаном
Loading Bars
Лента новостей
Расширяем контакты – новые возможности для художников Азербайджана Культура 14:35
Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла Общество 14:22
В январе-июне Турция снизила грузоперевозки в Германию Транспорт 14:19
Антинациональные элементы вновь показали обществу в чем заключаются их интересы - Депутат Политика 14:17
EURACTIV: Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном Политика 14:13
В период пандемии Россия значительно увеличила импорт электротоваров из Турции Бизнес 13:44
Названы вызовы устойчивому управлению лесами на Кавказе и в Центральной Азии Общество 13:43
АБР доставил в Узбекистан партию груза для борьбы с COVID-19 Финансы 13:39
МИД Узбекистана о мерах безопасного транспортного сотрудничества с Туркменистаном во время пандемии Транспорт 13:38
В Азербайджане пройдут совместные с Турцией широкомасштабные военные учения Политика 13:30
На казахстанском рынке растет спрос на турецкий цемент Бизнес 13:28
Грузия незначительно увеличила экспорт турецкой стали Бизнес 13:22
В Азербайджане много мелеющих рек — Институт географии АН Общество 13:21
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО) Политика 13:16
Президент Ильхам Алиев назначил нового министра образования Политика 13:12
Число посетителей музеев в Азербайджане за год возросло Общество 13:10
Денежная масса в Азербайджане увеличилась Финансы 13:03
Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее — диаспора Общество 13:02
Узбекистан значительно снизил импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья Узбекистан 12:55
Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол Политика 12:55
Узбекистан и Иран создают рабочую группу по реализации договоренностей по конкретным направлениям сотрудничества Узбекистан 12:51
Грузия увеличивает импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 12:50
Иордания возобновляет полеты с Грузией Грузия 12:46
Экспорт азербайджанской продукции в Кыргызстан значительно возрос Бизнес 12:45
Бакинская Высшая Школа Нефти провела международный вебинар по онлайн-образованию Общество 12:42
Перед мечетью в Сиднее прошла акция протеста против военных провокаций Армении Политика 12:26
Евро продолжает дорожать к манату Финансы 12:18
Драгметалы в Азербайджане продолжают стремительно дорожать Финансы 12:15
В Азербайджане с карантинных постов возвращены обратно 705 автомобилей - дорожная полиция Общество 12:13
35 лет, 35 минут... В Баку пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов Культура 12:11
Предложение банков значительно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 12:06
В Испании разбился вертолет Европа 12:01
Moody’s подтвердило уровень кредитного рейтинга Азербайджана Финансы 12:00
В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом Россия 11:44
Армения раскрывает потери, скончался еще один военнослужащий Нагорно-карабахский конфликт 11:42
Пилот погиб при крушении вертолета в Афганистане Другие страны 11:24
В американской прессе опубликована статья генконсула Азербайджана о вандализме армян в Лос-Анджелесе Нагорно-карабахский конфликт 11:22
Томас Гольц: ASALA представляет собой всемирную угрозу Политика 11:11
Более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений Другие страны 11:11
Грузоперевозки из Турции в Грецию сократились Транспорт 11:01
В январе-июне спрос в США на турецкий цемент незначительно сократился Бизнес 10:54
С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции Бизнес 10:53
Центры Службы "ASAN" оказали выездные услуги турецким врачам Общество 10:48
Названо число пенсионеров в Азербайджане Общество 10:42
Россия и Афганистан закупили в Туркменистане полипропилен Туркменистан 10:36
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Италией Бизнес 10:27
Россия наращивает импорт стали из Турции Бизнес 10:23
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Казахстаном Бизнес 10:18
В Кабмине Азербайджана новое назначение Общество 10:16
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 20 - 24 июля Энергетика 10:07
Fitch подтвердило рейтинг Греции на уровне "BB" со стабильным прогнозом Европа 10:01
Братская помощь со стороны клиники «Аджибадем» по борьбе с Covid-19 в Баку Общество 10:00
Нефть торгуется разнонаправленно на фоне роста случаев COVID-19 и геополитических рисков Энергетика 09:59
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:45
МВФ: Казахстан обладает рядом возможностей справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19 (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 09:44
ГТК о поддержке субъектов предпринимательства Азербайджана Бизнес 09:33
АБР расширяет программу поддержки Грузии Бизнес 09:32
Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции Бизнес 09:31
Т.н. "Нацсовет" в эти дни еще раз открыто продемонстрировал, что служит армянам - депутат Политика 09:29
Цены на промышленную продукцию в Грузии изменились Грузия 09:26
В Южной Корее начали процедуру отмены бесплатного лечения иностранцев от COVID-19 Другие страны 09:21
В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек США 08:51
Австралия подозревает Google в незаконном сборе персональных данных пользователей ИКТ 08:36
Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане Энергетика 07:54
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1402 заболевших коронавирусом Казахстан 07:40
Ким Чен Ын почтил память солдат, погибших в Корейской войне Другие страны 07:24
Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии Бизнес 07:05
Генконсульство США в Чэнду закрылось по требованию МИД Китая Другие страны 06:48
Циклон "Ханна" вызвал наводнения на юге Техасе США 06:15
Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года Финансы 05:56
В работе Twitter произошел сбой ИКТ 05:45
Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года Россия 05:22
Педро объявил об уходе из «Челси» Спорт 05:08
Планируется обновление автопарка Сил обороны Грузии Грузия 04:52
На западе Судана при атаке боевиков погибли 60 человек Другие страны 04:35
Грузовой самолет совершил аварийную посадку в Японии из-за попадания молнии Другие страны 04:16
В Алжире продлили комендантский час из-за коронавируса Другие страны 03:57
Буффон первым из футболистов стал 10-кратным чемпионом Италии Спорт 03:39
Власти США рассчитывают в сентябре проводить 65 млн тестов на коронавирус в месяц США 03:22
Ваези подчеркнул необходимость укрепления ирано-азербайджанских отношений Политика 03:15
Электрический седан Genesis получит технологию в стиле Tesla Бизнес 03:05
Трамп раскритиковал СМИ за недостоверное освещение протестов США 02:48
Honda зарегистрировала новый суббренд для внедорожных спецверсий (ФОТО) Бизнес 02:31
В администрации США назвали чрезмерными выплаты гражданам из-за пандемии Финансы 02:14
"Ювентус" девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу Спорт 01:55
Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах США 01:32
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Россия 01:15
Елисейский дворец утвердил состав госсекретарей в правительстве Европа 00:56
Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана "Ханна" США 00:41
"Лацио" разгромил "Верону" в матче чемпионата Италии. Иммобиле установил два рекорда Спорт 00:24
Значительно вырос объем контейнерных грузоперевозок между Казахстаном и Турцией через Азербайджан Транспорт 26 июля 23:59
В США заявили, что обладают всеми необходимыми инструментами для противодействия пандемии США 26 июля 23:59
В Марокко закрывают въезды и выезды из восьми городов в связи с ростом числа заразившихся Другие страны 26 июля 23:42
В Конгрессе осудили Трампа за усугубление ситуации с пандемией США 26 июля 23:09
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 26 июля 22:54
США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Хафтару США 26 июля 22:42
В Судане арестовали бывшего спикера парламента и лидера "Братьев-мусульман" Другие страны 26 июля 22:31
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 209 тысяч Турция 26 июля 22:16
Обращение Бахрама Багирзаде: Вы молились обо мне в мечетях, церквях и синагогах Социум 26 июля 22:07
Израильская армия сообщила о крушении своего беспилотника на юге Ливана Израиль 26 июля 22:05
Все новости