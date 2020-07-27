Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах

Политика 27 июля 2020 16:40 (UTC+04:00)
Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева поступают многочисленные благодарственные письма от представителей СМИ. В письмах главе государства выражается глубокая признательность за внимание и заботу о печати и журналистах.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

Председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства Аслан Асланов: «Ваше превосходительство, выражаем Вам глубокую признательность за распоряжения о присвоении группе сотрудников нашего коллектива почетных званий, медали «Терегги» и персональной пенсии Президента по случаю 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати. Благодаря Вашему высокому вниманию и заботе созданы все условия для того, чтобы агентство построило свою работу на уровне современных требований. Полностью осознавая ответственность стоящих перед нашим коллективом задач, считаем свои почетным долгом перед Родиной и народом, Вами, господин Президент, распространять на более широком пространстве реалий об Азербайджане, который благодаря Вашей мудрой, дальновидной внутренней и внешней политики превратился в стремительно развивающуюся страну мира, завоевал большой авторитет на международной арене. Довожу до Вашего высокого внимания, что наше агентство сумело распространить на сайтах международных медийных организаций, членом которых оно является, а также в более чем 100 информационных ресурсах 50 стран, с которыми налажено сотрудничество, информацию о последних военных провокациях противника на направлении Товузского района, и мы продолжаем работу в этом направлении. Осуществляемые под Вашим руководством демократические реформы сыграли важную роль в том, чтобы АЗЕРТАДЖ занял достойное место на мировом информационном пространстве. В настоящее время наше агентство по своим каналам распространяет информацию на 8 языках, осуществляет информационный обмен с национальными агентствами около 50 стран, активно представлено в 3 международных, 4 региональных медиа-структурах. Все эти успехи являются показателем растущего доверия на международной арене к Азербайджанскому государству, нашей стране, которые именно благодаря Вам завоевали авторитет в мировом сообществе. Ваше превосходительство, заверяем Вас, что, наш коллектив, оставаясь приверженным нашей государственности, идеалам великого лидера Гейдара Алиева, и впредь приложит усилия для того, чтобы на высоком уровне выполнять свою миссию, достойно оправдать Ваше доверие».

Генеральный директор телеканала Real Миршахин Агаев: «Уважаемый господин Президент, я, наверное, никогда не забуду 22 июля 2020 года. Сегодня самый торжественный и памятный день в моей судьбе, журналистской деятельности. Тот факт, что Вы считаете меня достойным очень высокой награды, такой как орден «За службу Отечеству» 2-й степени, Ваша исключительная оценка моей профессиональной деятельности как рядового журналиста очень важны для меня как сотрудника СМИ. Я принимаю эту оценку как стимул для моей более решительной, более эффективной деятельности. Воспринимаю эту оценку как знак ответственности, возложенной Вашим доверием на меня. Позвольте, заверить Вас, что моя дальнейшая деятельность, каждая предстоящая работа, которую я буду выполнять с моими соратниками, работающими в Центре анализа и информации Real, будут направлены на повышение влияния медиа в нашем государстве, на достойную позицию на идеологическом фронте. Высшая цель для меня, господин Верховный главнокомандующий, - это быть достойным Вашего доверия, достойно служить Родине, народу и государству».

Генеральный директор медиа-группы АПА Вюсаля Махиргызы: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам благодарность за распоряжения, подписанные в связи с проведением 145-летия азербайджанской печати, внимание о представителях медиа. Будучи сотрудниками медиа-группы AПA, мы всегда чувствовали это внимание. Будучи одной из немногих журналистов, которым по Вашему Распоряжению было присвоено в молодом возрасте почетное звание «Заслуженный журналист», а ныне медаль «Терегги» - это страницы моей биографии, которыми я горжусь. Также выражаю Вам признательность за внимание, толерантность и дружбу ко всему медиа сектору, независимо от их взглядов, отношений. В эти дни Вы продолжаете предпринимать стратегически важные решения для нашей страны, осуществляете охватывающие все сферы реформы. Как Вы сказали, будучи Вашими ближайшими помощниками, мы верим, что можем поддерживать этот процесс реформ нашей работой. Уверена, что мы будем сотрудничать в еще лучшей прогрессивной, коммуникационной обстановке на протяжении многих лет в этом государстве, которое Вы защищаете и самым лучшим пропагандистом которого являетесь Вы».

Председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлинский: «Уважаемый господин Президент, мы живем в очень трудное время. Каждый день нашей жизни полон противоречивых событий, успехов и побед, трагических событий и достижений, которые их заменяют. Однако нашим самым большим достоянием является наша независимость, нынешнее и будущее развитие Азербайджана, процветание нашего общества на этой основе. Невозможно не оценить Вашу работу в этом направлении. Изменения в отношениях между чиновниками и гражданами, укрепление обороноспособности нашей страны и мощи армии, наши успехи на мировой политической арене, единство азербайджанского общества, представляющего различные слои, энтузиазм нашего народа во время грозной пандемии и при стремлении коварного врага нанести вред неприкосновенности наших границ, свидетельствуют о том, что Вы, как глава государства, - источник, вдохновитель и направляющая сила всех этих процессов. Для меня большая честь быть награжденным с Вашей стороны высшим орденом «За службу Отечеству». Главное для каждого из нас – служить Родине».

Директор студии информационных программ АзТВ Турал Мамедов: «Уважаемый господин Президент, 22 июля по Вашему соответствующему Распоряжению я также был награжден медалью «Терегги». Эта высокая оценка, данная моей деятельности, имеет для меня очень важное значение. Это возлагает на меня очень большую ответственность. Хочу Вас заверить, что и впредь приложу все усилия для оперативного и объективного доведения до общественности информации о происходящих в стране общественно-политических событиях. Господин Президент, я горжусь Вами. Горжусь, потому что на долю именно нашего поколения выпала честь готовить специальные репортажи, сюжеты, новости о логических результатах социально-экономической политики, осуществляемой в стране под Вашим руководством».

Главный редактор газеты «Ики сахиль» Вюгар Рагимзаде: «Уважаемый господин Президент, Вы, как достойный продолжатель политического курса великого лидера Гейдара Алиева, всегда оказываете поддержку развитию печати. Вы предпринимаете заслуживающие одобрения шаги, подписываете распоряжения о проведении юбилеев нашей печати, награждении представителей медиа, решении жилищно-бытовых проблем журналистов, награждаете работников печати. В этом контексте следует особо отметить 145-летний юбилей нашей печати. Награждение Вами представителей прессы в то время, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, усиливаются меры по борьбе с военными провокациями Армении, подписание Вами распоряжений об усилении материально-технической базы медиа и телевидения вызвали огромную радость и безграничное вдохновение. Среди награжденных есть и сотрудники газеты «Ики сахиль». Мы воспринимаем этот важный шаг как наглядное свидетельство внимания, уделяемого труду журналиста, выражаем Вам глубокую признательность. Заверяем Вас, что коллектив газеты «Ики сахиль» и впредь будет самым ведущим пропагандистом и преданным сторонником осуществляемой Вами политики».

Главный редактор газеты «Народный фронт» Эльчин Мирзабейли: «Уважаемый господин Президент, Ваши распоряжения о праздновании на государственном уровне 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана, присвоении почетных званий журналистам, имеющим заслуги в развитии печати, награждении представителей медиа орденами и медалями, предоставлении единовременной материальной помощи редакциям газет являются наглядным свидетельством высокой оценки, данной печати, труду журналистов. Уважаемый господин Президент, я испытываю чувство гордости от того, что среди представителей медиа, удостоенных по Вашему Распоряжению почетного звания «Заслуженного журналиста» есть и мое имя, выражаю Вам глубокую признательность за высокое доверие, оказанное мне и газете «Народный фронт», главным редактором которой я являюсь».

Заместитель главного редактора аналитического информационного агентства «Тренд» Сахиль Керимли: «Уважаемый господин Президент, присвоение мне почетного звания «Заслуженного журналиста» по случаю 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана подарило мне чувство безграничной радости и гордости. Выражаю Вам глубокую признательность за высокую оценку, данную моей деятельности. Вы всегда уделяете особое внимание азербайджанской печати. Масштабная государственная помощь, которую Вы уделяете развитию средств массовой информации, решение жилищно-бытовых проблем работников печати, присвоение журналистам почетных званий и награждение их государственными премиями являются наглядным свидетельством этого внимания и заботы. Неслучайно, что Вы называете журналистов своими помощниками. Ваше высокое доверие возлагает на нас большую ответственность, почетные задачи, дают новый стимул и вдохновение, чтобы работать еще более усердно. Хочу Вас заверить, что я также в дальнейшей деятельности со всеми силами будут стараться оправдывать это доверие».

Среди представителей медиа, направивших благодарственные письма в адрес Президента Ильхама Алиева, сотрудник пресс-службы партии «Ени Азербайджан» Хатира Алиева, главный редактор газеты «Мингячевир» Мирсади Дашдемиров, сотрудница телевидения «Хазар» Сайяра Сайяф, сотрудники ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Сервер Байрамов, Эльнур Мамедов, редактор сайта «day.az» Лейла Тарывердиева, главный редактор сайта AzVision.az Вюсал Мамедов, сотрудники газеты «Ени Азербайджан» Захид Джафаров и Гашгай Рамазанов, сотрудник газеты «Азербайджан» Аллахверди Мехдиев, журналисты Вюгар Гасанов, Огтай Алиев, Шакир Эминбейли, Ильхама Исабалаева, Сабина Гасанова и другие.

Отметим, что согласно распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана, 3 человека были удостоены персональной пенсии Президента, 2 человека – почетного звания «Заслуженный работник культуры», 38 человек – почетного звания «Заслуженный журналист». Один человек награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени, 2 человека – орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, 3 человека – орденом «Достлуг», 67 человек медалью «Терегги», 22 человека – «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ТВЭЛ поставляет ядерное топливо для АЭС &quot;Бушер&quot; в Иране под контролем МАГАТЭ
ТВЭЛ поставляет ядерное топливо для АЭС "Бушер" в Иране под контролем МАГАТЭ
Австрия: Иран должен извлечь экономические выгоды из СВПД
Австрия: Иран должен извлечь экономические выгоды из СВПД
Посол Ирана в РФ: Ядерную сделку можно спасти при условии практических действий
Посол Ирана в РФ: Ядерную сделку можно спасти при условии практических действий
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане значительно увеличилось кредитование промышленности Финансы 16:52
Бахрам Багирзаде выписан из больницы и вернулся домой Социум 16:50
Выросла доля Чехии в импорте Азербайджана Бизнес 16:48
Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах Политика 16:40
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса превысило 23 тысячи человек Общество 16:36
Кредиты до 100 тысяч манатов для малого и среднего бизнеса - от AccessBank! Экономика 16:31
Посол Иорданского Хашимитского королевства вызван в МИД Азербайджана Политика 16:22
В Азербайджане будут внедрены современные ирригационные системы Бизнес 16:10
За сутки в Иране коронавирусом заразились еще 2 434, скончались 212 человек Общество 16:00
В Азербайджане стартовала онлайн-диагностика больных COVİD-19 (ВИДЕО) Общество 15:48
В 20 городах Азербайджана пройдут выпускные экзамены Общество 15:36
В водном хозяйстве Азербайджана следует создать единый механизм управления - Депутат Политика 15:31
Первые фото Бахрама Багирзаде с врачами-спасителями: Низкий вам поклон, бесценные Герои Азербайджана! (ФОТО) Социум 15:26
Танец в военной форме и с флагом Азербайджана на песню Муслима Магомаева (ВИДЕО) Культура 15:20
Назначен председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CinemaPlus Социум 15:09
За первые пять месяцев 2020 года сократился товарооборот Турции с Казахстаном Бизнес 15:08
На российском рынке растет спрос на турецкий цемент Бизнес 15:06
Туркменистан наращивает импорт стали из Турции Бизнес 14:52
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов Политика 14:52
Армения представляет угрозу для энергетической безопасности Израиля Израиль 14:48
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана выступила с заявлением Нагорно-карабахский конфликт 14:44
Расширяем контакты – новые возможности для художников Азербайджана Культура 14:35
Завтра в Азербайджане ожидается до 41 градуса тепла Общество 14:22
В январе-июне Турция снизила грузоперевозки в Германию Транспорт 14:19
Антинациональные элементы вновь показали обществу в чем заключаются их интересы - Депутат Политика 14:17
EURACTIV: Пашинян хладнокровно планировал спровоцировать военный инцидент с Азербайджаном Политика 14:13
В период пандемии Россия значительно увеличила импорт электротоваров из Турции Бизнес 13:44
Названы вызовы устойчивому управлению лесами на Кавказе и в Центральной Азии Общество 13:43
АБР доставил в Узбекистан партию груза для борьбы с COVID-19 Финансы 13:39
МИД Узбекистана о мерах безопасного транспортного сотрудничества с Туркменистаном во время пандемии Транспорт 13:38
В Азербайджане пройдут совместные с Турцией широкомасштабные военные учения Политика 13:30
На казахстанском рынке растет спрос на турецкий цемент Бизнес 13:28
Грузия незначительно увеличила экспорт турецкой стали Бизнес 13:22
В Азербайджане много мелеющих рек — Институт географии АН Общество 13:21
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО) Политика 13:16
Президент Ильхам Алиев назначил нового министра образования Политика 13:12
Число посетителей музеев в Азербайджане за год возросло Общество 13:10
Денежная масса в Азербайджане увеличилась Финансы 13:03
Состояние двух азербайджанских студентов, раненных в Киеве, хорошее — диаспора Общество 13:02
Узбекистан значительно снизил импорт продовольствия из стран дальнего зарубежья Узбекистан 12:55
Военная авантюра Армении за несколько месяцев до отправки азербайджанского газа в Европу неслучайна - посол Политика 12:55
Узбекистан и Иран создают рабочую группу по реализации договоренностей по конкретным направлениям сотрудничества Узбекистан 12:51
Грузия увеличивает импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 12:50
Иордания возобновляет полеты с Грузией Грузия 12:46
Экспорт азербайджанской продукции в Кыргызстан значительно возрос Бизнес 12:45
Бакинская Высшая Школа Нефти провела международный вебинар по онлайн-образованию Общество 12:42
Перед мечетью в Сиднее прошла акция протеста против военных провокаций Армении Политика 12:26
Евро продолжает дорожать к манату Финансы 12:18
Драгметалы в Азербайджане продолжают стремительно дорожать Финансы 12:15
В Азербайджане с карантинных постов возвращены обратно 705 автомобилей - дорожная полиция Общество 12:13
35 лет, 35 минут... В Баку пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов Культура 12:11
Предложение банков значительно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 12:06
В Испании разбился вертолет Европа 12:01
Moody’s подтвердило уровень кредитного рейтинга Азербайджана Финансы 12:00
В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом Россия 11:44
Армения раскрывает потери, скончался еще один военнослужащий Нагорно-карабахский конфликт 11:42
Пилот погиб при крушении вертолета в Афганистане Другие страны 11:24
В американской прессе опубликована статья генконсула Азербайджана о вандализме армян в Лос-Анджелесе Нагорно-карабахский конфликт 11:22
Томас Гольц: ASALA представляет собой всемирную угрозу Политика 11:11
Более 100 человек погибли на востоке Индии в результате наводнений Другие страны 11:11
Грузоперевозки из Турции в Грецию сократились Транспорт 11:01
В январе-июне спрос в США на турецкий цемент незначительно сократился Бизнес 10:54
С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции Бизнес 10:53
Центры Службы "ASAN" оказали выездные услуги турецким врачам Общество 10:48
Названо число пенсионеров в Азербайджане Общество 10:42
Россия и Афганистан закупили в Туркменистане полипропилен Туркменистан 10:36
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Италией Бизнес 10:27
Россия наращивает импорт стали из Турции Бизнес 10:23
За первые пять месяцев 2020 года Турция сократила товарооборот с Казахстаном Бизнес 10:18
В Кабмине Азербайджана новое назначение Общество 10:16
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 20 - 24 июля Энергетика 10:07
Fitch подтвердило рейтинг Греции на уровне "BB" со стабильным прогнозом Европа 10:01
Братская помощь со стороны клиники «Аджибадем» по борьбе с Covid-19 в Баку Общество 10:00
Нефть торгуется разнонаправленно на фоне роста случаев COVID-19 и геополитических рисков Энергетика 09:59
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:45
МВФ: Казахстан обладает рядом возможностей справиться с последствиями кризиса, вызванного COVID-19 (ИНТЕРВЬЮ) Бизнес 09:44
ГТК о поддержке субъектов предпринимательства Азербайджана Бизнес 09:33
АБР расширяет программу поддержки Грузии Бизнес 09:32
Иран за первое полугодие сократил импорт турецкой химпродукции Бизнес 09:31
Т.н. "Нацсовет" в эти дни еще раз открыто продемонстрировал, что служит армянам - депутат Политика 09:29
Цены на промышленную продукцию в Грузии изменились Грузия 09:26
В Южной Корее начали процедуру отмены бесплатного лечения иностранцев от COVID-19 Другие страны 09:21
В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек США 08:51
Австралия подозревает Google в незаконном сборе персональных данных пользователей ИКТ 08:36
Швейцарская ABB планирует расширить свою деятельность в Азербайджане Энергетика 07:54
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1402 заболевших коронавирусом Казахстан 07:40
Ким Чен Ын почтил память солдат, погибших в Корейской войне Другие страны 07:24
Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии Бизнес 07:05
Генконсульство США в Чэнду закрылось по требованию МИД Китая Другие страны 06:48
Циклон "Ханна" вызвал наводнения на юге Техасе США 06:15
Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года Финансы 05:56
В работе Twitter произошел сбой ИКТ 05:45
Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года Россия 05:22
Педро объявил об уходе из «Челси» Спорт 05:08
Планируется обновление автопарка Сил обороны Грузии Грузия 04:52
На западе Судана при атаке боевиков погибли 60 человек Другие страны 04:35
Грузовой самолет совершил аварийную посадку в Японии из-за попадания молнии Другие страны 04:16
В Алжире продлили комендантский час из-за коронавируса Другие страны 03:57
Буффон первым из футболистов стал 10-кратным чемпионом Италии Спорт 03:39
Власти США рассчитывают в сентябре проводить 65 млн тестов на коронавирус в месяц США 03:22
Все новости