Представители СМИ выражают Президенту Ильхаму Алиеву признательность за заботу о печати и журналистах

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева поступают многочисленные благодарственные письма от представителей СМИ. В письмах главе государства выражается глубокая признательность за внимание и заботу о печати и журналистах.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд этих писем.

Председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства Аслан Асланов: «Ваше превосходительство, выражаем Вам глубокую признательность за распоряжения о присвоении группе сотрудников нашего коллектива почетных званий, медали «Терегги» и персональной пенсии Президента по случаю 145-летнего юбилея азербайджанской национальной печати. Благодаря Вашему высокому вниманию и заботе созданы все условия для того, чтобы агентство построило свою работу на уровне современных требований. Полностью осознавая ответственность стоящих перед нашим коллективом задач, считаем свои почетным долгом перед Родиной и народом, Вами, господин Президент, распространять на более широком пространстве реалий об Азербайджане, который благодаря Вашей мудрой, дальновидной внутренней и внешней политики превратился в стремительно развивающуюся страну мира, завоевал большой авторитет на международной арене. Довожу до Вашего высокого внимания, что наше агентство сумело распространить на сайтах международных медийных организаций, членом которых оно является, а также в более чем 100 информационных ресурсах 50 стран, с которыми налажено сотрудничество, информацию о последних военных провокациях противника на направлении Товузского района, и мы продолжаем работу в этом направлении. Осуществляемые под Вашим руководством демократические реформы сыграли важную роль в том, чтобы АЗЕРТАДЖ занял достойное место на мировом информационном пространстве. В настоящее время наше агентство по своим каналам распространяет информацию на 8 языках, осуществляет информационный обмен с национальными агентствами около 50 стран, активно представлено в 3 международных, 4 региональных медиа-структурах. Все эти успехи являются показателем растущего доверия на международной арене к Азербайджанскому государству, нашей стране, которые именно благодаря Вам завоевали авторитет в мировом сообществе. Ваше превосходительство, заверяем Вас, что, наш коллектив, оставаясь приверженным нашей государственности, идеалам великого лидера Гейдара Алиева, и впредь приложит усилия для того, чтобы на высоком уровне выполнять свою миссию, достойно оправдать Ваше доверие».

Генеральный директор телеканала Real Миршахин Агаев: «Уважаемый господин Президент, я, наверное, никогда не забуду 22 июля 2020 года. Сегодня самый торжественный и памятный день в моей судьбе, журналистской деятельности. Тот факт, что Вы считаете меня достойным очень высокой награды, такой как орден «За службу Отечеству» 2-й степени, Ваша исключительная оценка моей профессиональной деятельности как рядового журналиста очень важны для меня как сотрудника СМИ. Я принимаю эту оценку как стимул для моей более решительной, более эффективной деятельности. Воспринимаю эту оценку как знак ответственности, возложенной Вашим доверием на меня. Позвольте, заверить Вас, что моя дальнейшая деятельность, каждая предстоящая работа, которую я буду выполнять с моими соратниками, работающими в Центре анализа и информации Real, будут направлены на повышение влияния медиа в нашем государстве, на достойную позицию на идеологическом фронте. Высшая цель для меня, господин Верховный главнокомандующий, - это быть достойным Вашего доверия, достойно служить Родине, народу и государству».

Генеральный директор медиа-группы АПА Вюсаля Махиргызы: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам благодарность за распоряжения, подписанные в связи с проведением 145-летия азербайджанской печати, внимание о представителях медиа. Будучи сотрудниками медиа-группы AПA, мы всегда чувствовали это внимание. Будучи одной из немногих журналистов, которым по Вашему Распоряжению было присвоено в молодом возрасте почетное звание «Заслуженный журналист», а ныне медаль «Терегги» - это страницы моей биографии, которыми я горжусь. Также выражаю Вам признательность за внимание, толерантность и дружбу ко всему медиа сектору, независимо от их взглядов, отношений. В эти дни Вы продолжаете предпринимать стратегически важные решения для нашей страны, осуществляете охватывающие все сферы реформы. Как Вы сказали, будучи Вашими ближайшими помощниками, мы верим, что можем поддерживать этот процесс реформ нашей работой. Уверена, что мы будем сотрудничать в еще лучшей прогрессивной, коммуникационной обстановке на протяжении многих лет в этом государстве, которое Вы защищаете и самым лучшим пропагандистом которого являетесь Вы».

Председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлинский: «Уважаемый господин Президент, мы живем в очень трудное время. Каждый день нашей жизни полон противоречивых событий, успехов и побед, трагических событий и достижений, которые их заменяют. Однако нашим самым большим достоянием является наша независимость, нынешнее и будущее развитие Азербайджана, процветание нашего общества на этой основе. Невозможно не оценить Вашу работу в этом направлении. Изменения в отношениях между чиновниками и гражданами, укрепление обороноспособности нашей страны и мощи армии, наши успехи на мировой политической арене, единство азербайджанского общества, представляющего различные слои, энтузиазм нашего народа во время грозной пандемии и при стремлении коварного врага нанести вред неприкосновенности наших границ, свидетельствуют о том, что Вы, как глава государства, - источник, вдохновитель и направляющая сила всех этих процессов. Для меня большая честь быть награжденным с Вашей стороны высшим орденом «За службу Отечеству». Главное для каждого из нас – служить Родине».

Директор студии информационных программ АзТВ Турал Мамедов: «Уважаемый господин Президент, 22 июля по Вашему соответствующему Распоряжению я также был награжден медалью «Терегги». Эта высокая оценка, данная моей деятельности, имеет для меня очень важное значение. Это возлагает на меня очень большую ответственность. Хочу Вас заверить, что и впредь приложу все усилия для оперативного и объективного доведения до общественности информации о происходящих в стране общественно-политических событиях. Господин Президент, я горжусь Вами. Горжусь, потому что на долю именно нашего поколения выпала честь готовить специальные репортажи, сюжеты, новости о логических результатах социально-экономической политики, осуществляемой в стране под Вашим руководством».

Главный редактор газеты «Ики сахиль» Вюгар Рагимзаде: «Уважаемый господин Президент, Вы, как достойный продолжатель политического курса великого лидера Гейдара Алиева, всегда оказываете поддержку развитию печати. Вы предпринимаете заслуживающие одобрения шаги, подписываете распоряжения о проведении юбилеев нашей печати, награждении представителей медиа, решении жилищно-бытовых проблем журналистов, награждаете работников печати. В этом контексте следует особо отметить 145-летний юбилей нашей печати. Награждение Вами представителей прессы в то время, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, усиливаются меры по борьбе с военными провокациями Армении, подписание Вами распоряжений об усилении материально-технической базы медиа и телевидения вызвали огромную радость и безграничное вдохновение. Среди награжденных есть и сотрудники газеты «Ики сахиль». Мы воспринимаем этот важный шаг как наглядное свидетельство внимания, уделяемого труду журналиста, выражаем Вам глубокую признательность. Заверяем Вас, что коллектив газеты «Ики сахиль» и впредь будет самым ведущим пропагандистом и преданным сторонником осуществляемой Вами политики».

Главный редактор газеты «Народный фронт» Эльчин Мирзабейли: «Уважаемый господин Президент, Ваши распоряжения о праздновании на государственном уровне 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана, присвоении почетных званий журналистам, имеющим заслуги в развитии печати, награждении представителей медиа орденами и медалями, предоставлении единовременной материальной помощи редакциям газет являются наглядным свидетельством высокой оценки, данной печати, труду журналистов. Уважаемый господин Президент, я испытываю чувство гордости от того, что среди представителей медиа, удостоенных по Вашему Распоряжению почетного звания «Заслуженного журналиста» есть и мое имя, выражаю Вам глубокую признательность за высокое доверие, оказанное мне и газете «Народный фронт», главным редактором которой я являюсь».

Заместитель главного редактора аналитического информационного агентства «Тренд» Сахиль Керимли: «Уважаемый господин Президент, присвоение мне почетного звания «Заслуженного журналиста» по случаю 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана подарило мне чувство безграничной радости и гордости. Выражаю Вам глубокую признательность за высокую оценку, данную моей деятельности. Вы всегда уделяете особое внимание азербайджанской печати. Масштабная государственная помощь, которую Вы уделяете развитию средств массовой информации, решение жилищно-бытовых проблем работников печати, присвоение журналистам почетных званий и награждение их государственными премиями являются наглядным свидетельством этого внимания и заботы. Неслучайно, что Вы называете журналистов своими помощниками. Ваше высокое доверие возлагает на нас большую ответственность, почетные задачи, дают новый стимул и вдохновение, чтобы работать еще более усердно. Хочу Вас заверить, что я также в дальнейшей деятельности со всеми силами будут стараться оправдывать это доверие».

Среди представителей медиа, направивших благодарственные письма в адрес Президента Ильхама Алиева, сотрудник пресс-службы партии «Ени Азербайджан» Хатира Алиева, главный редактор газеты «Мингячевир» Мирсади Дашдемиров, сотрудница телевидения «Хазар» Сайяра Сайяф, сотрудники ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» Сервер Байрамов, Эльнур Мамедов, редактор сайта «day.az» Лейла Тарывердиева, главный редактор сайта AzVision.az Вюсал Мамедов, сотрудники газеты «Ени Азербайджан» Захид Джафаров и Гашгай Рамазанов, сотрудник газеты «Азербайджан» Аллахверди Мехдиев, журналисты Вюгар Гасанов, Огтай Алиев, Шакир Эминбейли, Ильхама Исабалаева, Сабина Гасанова и другие.

Отметим, что согласно распоряжениям, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым по случаю 145-летнего юбилея национальной печати Азербайджана, 3 человека были удостоены персональной пенсии Президента, 2 человека – почетного звания «Заслуженный работник культуры», 38 человек – почетного звания «Заслуженный журналист». Один человек награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени, 2 человека – орденом «За службу Отечеству» 3-й степени, 3 человека – орденом «Достлуг», 67 человек медалью «Терегги», 22 человека – «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»