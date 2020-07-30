Мэр Лос-Анджелеса осудил нападение на членов азербайджанской общины

БАКУ /Trend/ - Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти осудил нападение, совершенное армянскими дашнаками на членов азербайджанской общины во время мирной акции перед зданием генконсульства страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В письме, направленном генеральному консулу Азербайджана Насими Агаеву, решительно осуждается акт агрессии в отношении азербайджанцев, имевший место 21 июля перед зданием генкосульства, и подчеркивается, что этот факт расследуется Управлением полиции Лос-Анджелеса.

Мэр Лос-Анджелеса отметил, что свобода собрания и свобода слова являются основами американских ценностей, добавив, что усилия по обеспечению безопасности азербайджанской общины Лос-Анджелеса будут продолжены.

(Текст: Кямаля Сеидова)