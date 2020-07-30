Члены пакистанского парламента осудили военные провокации Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Члены и сопредседатель (координатор) Парламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан Национальной Ассамблеи (парламент) Пакистана решительно осудили последнее провокационное нападение Армении на Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении экс-вице-спикера Национальной Ассамблеи Пакистана, сопредседателя Парламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан, депутата Муртузы Аббаси, направленном в посольство Азербайджана в Пакистане, сообщается, что Пакистан рядом с братским Азербайджаном, который подвергся армянской агрессии и в этот трудный период глобальной пандемии.

"В качестве сопредседателя Парламентской группы дружбы Пакистан-Азербайджан от имени членов Группы решительно осуждаю последнее провокационное нападение Армении на вооруженные силы Азербайджана. Мы - народ Пакистана солидарны с Азербайджаном в вопросе его суверенитета и территориальной целостности, осуждаем грубое нарушение режима прекращения огня подразделениями вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, в результате чего под обстрелом оказались вооруженные силы и гражданские лица Азербайджана.

Мы всегда поддерживаем Азербайджан в вопросе незаконной оккупации Нагорного Карабаха Арменией. Нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой для регионального мира и безопасности и должен быть урегулирован согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН", - говорится в обращении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)