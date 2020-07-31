Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автодороги Балакен-Газбине-Ититала (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29 июня в 15:30)

БАКУ /Trend/ - 29 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в рамках мероприятия состоялась также презентация автомобильной дороги Балакен-Ханифа–Гюлюзанбина.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о том, что 29-километровая дорога третьей и четвертой технической категории является двухполосной.

Автомобильная дорога Балакен-Газбина-Ититала, построенная на основании соответствующих распоряжений главы государства, соединяет 10 населенных пунктов с населением 18 тысяч человек. Вдоль дороги установлены 123 дорожных знака и указателя. Нанесены 8,7 тысячи квадратных метров дорожной разметки, капитально отремонтирован мост над оросительным каналом.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой по проекту реконструкции автомобильной дороги Балакен-Ханифа-Гюлюзанбина Балакенского района.

Было сообщено, что протяженность этой дороги, соединяющей 7 населенных пунктов с населением 9 тысяч человек, составляет 25 километров. Дорога четвертой технической категории имеет две полосы движения.

Глава государства также был проинформирован о работе, проделанной в рамках проекта автомобильной дороги Гуллар-Тюлю-Талалар-Шариф-Аджилыгбина-Гайса.