Президент Ильхам Алиев: Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны

БАКУ/Trend/ - Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с волонтерами ASAN после ознакомления с Балакенским региональным центром ASAN xidmət.

«Среди существующих в Балакене проблем очень серьезной является проблема питьевой воды. Уже подготовлены предложения по данному вопросу, даны соответствующие указания, и мы в скором времени должны приступить к реализации в Балакене проекта питьевой воды и канализации. До сих пор для решения проблем питьевой воды и орошения мы больше используем артезианские скважины. В Балакенском районе пробурены 24 скважины, планируется пробурить еще 10. Но проект питьевой воды и канализации обязательно должен быть и будет реализован. В последнее время предприняты важные шаги, связанные с обеспечением электроэнергией. Сегодня планируется также открытие нового центра Открытого акционерного общества «Азеришыг». В свое время в Балакенском районе были построены гидроэлектростанции, и электроснабжение значительно улучшилось», - сказал он.

Глава государства отметил, что словом, для развития района принимаются все необходимые меры.

«Вкладываются инвестиции по линии государственных программ, активно включается в эту работу и частный сектор. Есть хорошие результаты в области сельского хозяйства. Как вам известно, по моей инициативе предпринимаются конкретные шаги, связанные с развитием фундуководства, являющегося традиционной сельскохозяйственной отраслью в северо-западной зоне. Я провел специальное совещание по фундуководству. Несколько лет назад площадь имеющихся садов составляла 32 тысячи гектаров. За несколько лет мы довели ее до 80 тысяч гектаров. В Балакенском районе площадь фундуковых садов составляла 5 тысяч гектаров, сейчас она достигла 10 тысяч гектаров. Вам хорошо известно, что фундуководство является основным источником дохода для многих проживающих здесь людей. Разбивая эти сады, оказывая помощь фермерам, мы обеспечиваем материальное благосостояние населения Балакенского и соседних районов. Сегодня Азербайджан занимает третье место среди стран-экспортеров фундука. Это очень доходная, перспективная отрасль. Наш климат подходит для этого. От Исмаиллинского района до Балакена, в то же время в южной зоне, а также в Хачмазе, Гусаре фундуководство имеет очень большие перспективы. Каждый район должен иметь свою специализацию. Здесь традиционно развивались фундуководство, табаководство. Этим сферам и сегодня уделяется большое внимание. Главное, чтобы люди жили лучше, улучшали свое материальное положение. Людям, которые пока еще не могут полностью обеспечить свое материальное положение, на помощь приходит государство. Сегодня 84 тысяч семей в Азербайджане получают адресную социальную помощь. В нынешнем году для 90 тысяч человек открываются оплачиваемые общественные рабочие места. Создание центров ABAD по существу является составной частью программы самозанятости. Первыми абадовцами являются именно жители Балакенского района. Производимая ими продукция сегодня продается в различных местах нашей страны, экспортируется», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что именно такой комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны.

«Наше развитие устойчиво, а перспективы прекрасны. Потому что мы предпринимаем свои шаги планомерно и на основе предложений, поступающих с мест. В настоящее время самая серьезная проблема связана с орошением. Вот уже два года засуха создает нам большие трудности. Под моим председательством проведено специальное совещание по данному вопросу. Комиссия, созданная три месяца назад, занимается в том числе и электронизацией водного хозяйства, и эта важная сфера поручена ASAN xidmət. Сегодня во время презентации мне сообщили, что за короткий срок – комиссия была создана 15 апреля - уже готова система электронного водного хозяйства. За счет чего мы добились этого? Именно за счет интеллектуального потенциала. Один из важнейших факторов центров ASAN xidmət – это инновации, интеллектуальный продукт, современный процесс обучения и привлечение к этой работе молодежи», - сказал он.