На строительство нового моста на пересечении автодороги Муганлы-Исмаиллы-Габала с рекой Агсу выделено 15 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового моста на пересечении автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала с рекой Агсу.

В распоряжении говорится, что с целью строительства нового моста на пересечении автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала с рекой Агсу из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяется 15 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения строительства моста, указанного в этом распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.