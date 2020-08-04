Влиятельный печатный орган Мексики опубликовал статью о недавней военной провокации Армении

БАКУ /Trend/ - Влиятельнейший печатный орган Мексики газета El Universal на английском и испанском языках опубликовала статью под заголовком "Энергетические и территориальные споры создают угрозу повторного начала войны на Кавказе".

Как сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана в Мексике, в первую очередь в статье отмечается обеспокоенность мировой общественности в связи с тем, что последнее военное столкновение между Арменией и Азербайджана может привести к новой полномасштабной войне на Кавказе. Отмечается, что вооруженный инцидент произошел на границе двух государства, и на этот раз в конфликт характеризуется новым фактором - столкновения произошли вблизи стратегических и транспортных проектов, соединяющих Южный Кавказ, Центральную Азию и Европу, и создали угрозу для проходящего по территории Товузского района и представляющего исключительную значимость в контексте обеспечения энергетической безопасности Европы трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также для железной дороги Баку-Тбилиси- Карс.

В материале подчеркивается, что принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану признается всей международной общественностью, в том числе и Мексикой.

Ссылаясь на заявления турецкой стороны в связи с вооруженным столкновением на государственной границе, в статье подчеркивается, что официальная Анкара резко осудила военную провокацию Армении против Азербайджана и поддержала территориальную целостность Азербайджана.

В качестве иллюстрационного материала в статье размещены фотографии жилого дома на территории Товузского района, пострадавшего в результате артобстрела с армянской стороны.

С материалами можно ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам

https://www.eluniversal.com.mx/english/disputas-energeticas-y-territoriales-amenazan-con-reavivar-guerra-en-el-caucaso (испанский язык)

https://www.eluniversal.com.mx/english/energy-and-territorial-disputes-threaten-reignite-war-caucasus (английский язык)

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)