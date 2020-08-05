В Генпрокуратуре Азербайджана прошло оперативное совещание в расширенном составе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана в режиме видеоконференции прошло оперативное совещание в расширенном составе, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как отмечается, на совещании состоялось обсуждение итогов работы, проделанной в первом полугодии 2020 года органами прокуратуры по направлениям, предусмотренным законом Азербайджана "О прокуратуре".

В ходе совещания с докладом выступил Генеральный прокурор Кямран Алиев.