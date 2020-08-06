Президент Ильхам Алиев выделил средства для ввода в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по вводу в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях подготовки документа по предварительной оценке в связи с вводом в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения из суммы, указанной в пункте 1.64 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», выделить Закрытому акционерному обществу AzerGold первоначально 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения работ, указанных в части 1 настоящего Распоряжения.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

5.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня опубликования", - говорится в распоряжении.