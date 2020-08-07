Началось внеочередное заседание парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Началось внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает Trend в пятницу, в повестку заседания включены шесть вопросов.
Депутаты обсудят проекты законов "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год", "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год", "О занятости", "О страховании от безработицы" и о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)
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