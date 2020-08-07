В Азербайджан будет направлена делегация из Сербии для расследования факта использования Арменией оружия производства этой страны

БАКУ /Trend/ - Для расследования факта в связи с использованием Арменией оружия, произведенного в Сербии, в Азербайджан будет направлена высокопоставленная сербская делегация.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Сербии Александр Вучич.

Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих во время событий, произошедших в июле в результате провокации Армении на армяно-азербайджанской границе. В то же время Президент Сербии выразил чувство сожаления в связи с использованием Арменией в этих военных столкновениях оружия, произведенного в Сербии. Он отметил, что для расследования этой ситуации в ближайшее время в Азербайджан будет направлена высокопоставленная делегация Сербии. Подчеркнув, что высоко ценит дружественные отношения с Азербайджаном, основанные на стратегическом партнерстве, Александр Вучич пригласил Президента Азербайджана посетить Сербию с официальным визитом.