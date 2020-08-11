Небойша Стефанович: Сербию и Азербайджан связывают крепкие дружеские отношения

БАКУ /Trend/ - Сербию и Азербайджан, двух стратегических партнеров, связывают крепкие дружеские отношения.

Об этом, как сообщает во вторник Trend с мероприятия, сказал находящийся с визитом в Азербайджане заместитель премьер-министра, секретарь Совета национальной безопасности и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Он отметил, что целью визита является дальнейшее развитие отношений и укрепление сотрудничества не только в сфере безопасности, но и в других областях.

"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обмена конфиденциальной информацией, борьбу с терроризмом и другие важные области. Я верю, что благодаря этим визитам и встречам мы достигнем более высокого уровня сотрудничества", - сказал Стефанович.

Он также подчеркнул, что стороны провели обсуждения по вопросу углубления экономического сотрудничества.

"Искренняя дружба между президентами, правительствами и народами двух стран может найти отражение и в экономической сфере. Мы очень довольны эффективной деятельностью азербайджанских компаний, работающих в Сербии. Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении может быть выгодным для обеих сторон и имеет большой потенциал для расширения. Верю, что это сотрудничество еще больше сблизит две страны в будущем», - сказал Стефанович.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили)