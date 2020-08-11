Азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются во всех областях - глава МИД Азербайджана

Политика 11 августа 2020 14:04 (UTC+04:00)
Азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются во всех областях - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются во всех сферах.

Об этом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на прямую трансляцию TRT Xeber, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По его словам, дальнейшее расширение и углубление отношений с Турцией - среди основных направлений политики Азербайджана.

"Братская Турция всегда поддерживала позицию Азербайджана, основанную на международном праве, чему мы стали свидетелями во время провокации, совершенной Арменией 12 июля этого года" сказал Байрамов, поблагодарив турецкий народ от своего имени и всего азербайджанского народа, а также отдельно выразил признательность за оказанное ему гостеприимство.

Он также отметил, что Азербайджан, в свою очередь, всегда поддерживал и поддерживает правое дело Турции по всем вопросам.

В завершение встречи Джейхун Байрамов пригласил Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан, на что глава МИД Турции ответил, что обязательно скоро посетит Азербайджан, так как чувствует себя в братской стране как дома .

(Автор: Асиф Мехман Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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