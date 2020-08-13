В рамках азербайджано-турецких совместных учений прошел "День высокопоставленных наблюдателей" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой сухопутных войск и военно-воздушных сил Азербайджана и Турции 13 августа прошел "День высокопоставленных наблюдателей".

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны, руководители министерств обороны Азербайджана и Турции, а также командующие видами войск армий двух стран прибыли на учебный полигон, чтобы наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений.

Сначала был представлен брифинг о планировании учений, процессе подготовки к учениям, размещении войск, а также о поэтапно выполняемых задачах. После подробного отчета о ходе учений на макете местности высокопоставленные гости ознакомились с задействованными в учениях личным составом и военной техникой, наблюдали за практическим выполнением поставленных задач.

В ходе совместных тактических учений военнослужащие и подразделения армий обеих стран проявили высокий профессионализм и выучку, личный состав штабов и подразделений приумножил опыт в планировании и выполнении совместных действий, приобретенный на предыдущих учениях, продемонстрировал готовность достойно справляться с поставленными задачами для достижения стратегических целей, вытекающих из национальных интересов обеих стран.

После успешного завершения заключительного эпизода первого этапа совместных учений гости встретились с личным составом, наградили отличившихся военнослужащих и сфотографировались на память.

В заключение делегациям и участникам учений была представлена музыкальная программа, состоящая из военных маршей Азербайджана и Турции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)