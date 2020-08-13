Хулуси Акар: В Турции пульс нашего 83-миллионного народа бьётся в унисон с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - В Турции пульс нашего 83-миллионного народа бьётся в унисон с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Еще раз выражаем Вам почтение и благодарность за то, что уделили время и приняли нас. Хочу также передать Вашему превосходительству приветствия и добрые пожелания господина Президента. Хочу отметить, что и мы, и господин Президент ожидаем Вашего скорейшего визита в Турцию вместе с семьей. Мы, действительно, одна нация, два государства, и это знают все от мала до велика. В Турции пульс нашего 83-миллионного народа бьётся в унисон с Азербайджаном. С первого дня весь наш 83-миллионный народ во главе с господином Президентом гневно осуждает последнее нападение в Товузе. Мы видим, что эти провокации являются масштабным нападением и противоречат международному праву, что это – продолжение преступных действий со времен Ходжалинского геноцида, оккупации Нагорного Карабаха. Вам известна наша позиция в отношении этого. Азербайджан – наш брат, мы как двое сыновей одной матери. Мы действительно чувствуем себя здесь, как на Родине», - сказал Акар.

Он отметил, что все это должно не просто оставаться на словах, а претворяться в жизнь.

«Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня. Как известно, с развитием отношений с Турецкой Республикой, первой признавшей в 1991 году независимость Азербайджана, стали развиваться и связи между нашими армиями. Так, мы имеем рамочные военные договоры, соглашения о сотрудничестве в области военного образования, осуществляем сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Как логический результат всего этого, у нас есть соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное в 2010 году. Таким образом, в рамках данных договоров наши поездки, контакты, совместное присутствие на учениях – вполне естественная деятельность. До сих пор мы делали все необходимое для суверенитета, независимости и безопасности наших стран, будем делать и дальше», - добавил министр.