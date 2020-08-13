Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 августа принял находящуюся в стране с визитом делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече также присутствовал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.