Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 августа принял находящуюся в стране с визитом делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на встрече также присутствовал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.
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