Baku Network: "Лебедь, щука и рак" российской политики на Южном Кавказе

Политика 17 августа 2020 12:18 (UTC+04:00)
Baku Network: "Лебедь, щука и рак" российской политики на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя внешняя политика России на Южном Кавказе, чьи особенности проявились в ходе июльского вооруженного конфликта на азербайджано-армянской границе, напоминает известную басню Крылова.

Это и незапланированные учения ВС России в ЮВО, и совместные маневры с ВС Армении, и невиданная по своим масштабам доставка транспортными самолетами российских Военно-космических сил военной техники и специалистов в Армению. Достоянием общественности стало то, что накануне армянской вооруженной провокации на границе с Азербайджаном и сразу после неё Москва оказала военную помощь Еревану. Азербайджану удалось получить свидетельства полетов транспортных самолётов Ил-76 ВКС России через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран в Армению, куда было перевезено более 400 тонн грузов. Согласно информации Баку, речь шла о поставках для ВС Армении современного оружия и оборудования, причём, судя по количеству рейсов, весьма масштабных.

Этот вопрос был затронут в ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате очередного акта агрессии Армении погибли военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана и гражданское лицо, а также довел до внимания, что интенсивные транспортировки грузов военного назначения из России в Армению вызывают обеспокоенность и порождают вопросы у азербайджанской общественности.

Отношения между нашими странами квалифицируются как «стратегическое партнерство». Однако внятного ответа от российской стороны до сих пор не слышно. Российские официальные лица молчат, что можно рассматривать как подтверждение массовой поставки военной техники Армении в период организованной Ереваном провокации на границе. Образовался определенный вакуум, который заполняется всякого рода инсинуациями, подрывающимиуверенность азербайджанской общественности в сбалансированности внешней политики России на Южном Кавказе. Недоумение вызывает и тот факт, что Россия оказала военную помощь Армении в период боестолкновений с Азербайджаном, при том, что Ереван вовсю реализует антироссийские проекты.

Очевидно, в политических кругах России сильно влияние ястребов и сторонников поддержки Армении, несмотря на международные соглашения и обязательства России по отношению к Азербайджану, в частности в рамках Минской группы. Перипетии российской внешней политики на Кавказе напоминают строки из басни Крылова "Лебедь, щука и рак" - «Да Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; Да только воз и ныне там». Действительно, карабахский конфликт не урегулирован - «воз и ныне там». Очевидная военная поддержка Еревану препятствует развитию двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, это больше походит на поощрение оккупации Арменией Карабаха и фактически подталкивает Баку на поиск альтернативных систем безопасности без участия Москвы. Мораль сей басни такова - «Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука».

Директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

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