Отозван посол Азербайджана в Сербии - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об отзыве Эльдара Гумбат оглу Гасанова с должности чрезвычайного посла Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине с резиденцией в Белграде.
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