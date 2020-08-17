Отозван посол Азербайджана в Сербии - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об отзыве Эльдара Гумбат оглу Гасанова с должности чрезвычайного посла Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине с резиденцией в Белграде.