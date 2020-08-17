Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ГПС Азербайджана (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:24)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.
Согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите территориальной целостности Азербайджана и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждаются следующие военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана:
орденом «За службу Отечеству» 2-й степени
Халилов Аббас Султан оглу – генерал-лейтенант
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Алекберов Азад Гачай оглу – генерал-лейтенант
Гусейнов Мехман Алиюсиф оглу – полковник
Мурадов Асиф Ахмедага оглу – полковник
Нагиев Мурад Тофиг оглу – полковник
Ширинов Азер Алиюсиф оглу – полковник
медалью «За Отчизну»
Бабаев Бахман Рза оглу – полковник
Алиев Ниязи Сулейман оглу – полковник
Алиев Руслан Новруз оглу – полковник
Рагимов Рашад Манаф оглу – полковник
Саламов Самир Акиф оглу – полковник
Тагиев Бахруз Сабир оглу – полковник
Умаров Физули Мухаммед оглу – полковник-лейтенант
Гайбалыев Вюсал Иншаллах оглу – майор
Сафаров Эльчин Рауф оглу – майор
Бабанлы Нурали Салим оглу – старший лейтенант
медалью «За отвагу»
Мамедов Нахид Мамед оглу – полковник
Нагиев Вели Юсиф оглу – полковник
Нифтуллаев Заур Рашид оглу – полковник
Мехдиев Илькин Гусейн оглу – майор
Мамедзаде Омар Абульфаз оглу – старший лейтенант
Юнисли Зия Рауф оглу – старший лейтенант
Гасымов Мирага Хафиз оглу – младший прапорщик
Муршудов Аждар Сардар оглу – младший прапорщик
медалью «За военные заслуги»
Алиев Халид Вахид оглу – полковник
Хасиев Руслан Маис оглу – полковник
Мамедов Эйюб Вели оглу – полковник
Гасымов Юсиф Шамиль оглу – полковник
Байрамов Зафар Аббас оглу – полковник-лейтенант
Меликов Вугар Сафар оглу – полковник-лейтенант
Мирзалиев Рауф Вагиф оглу – полковник-лейтенант
Мурадов Сеймур Нуреддин оглу – полковник-лейтенант
Оруджев Ровшан Идрис оглу – полковник-лейтенант
Асланов Аслан Магеррам оглу – майор
Бахшалиев Руфат Айдын оглу – майор
Гасанов Эльмир Мирджалил оглу – майор
Халилов Асад Адиль оглу – майор
Малахов Фуад Вагиф оглу – майор
Мамедзаде Джавид Насир оглу – капитан юстиции
Шукюров Махмуд Сабир оглу – капитан
Ахмедли Гусейн Ариф оглу – старший лейтенант
Гусейнли Нурлан Юсиф оглу – старший лейтенант
Манафов Эльнур Эльсевер оглу – старший лейтенант
Юсифов Эльнур Габиль оглу – старший лейтенант
Алиев Этибар Расул оглу – прапорщик
Гулиев Джехун Рауф оглу – младший прапорщик
Мамедов Асиф Фархад оглу – младший прапорщик.