Пашинян в телеэфире ВВС вновь проявил позорную политическую отсталость — депутат

Политика 18 августа 2020 19:15 (UTC+04:00)
Пашинян в телеэфире ВВС вновь проявил позорную политическую отсталость — депутат

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью в программе HARD Talk на телеканале ВВС, вновь продемонстрировав политическую некомпетентность и безграмотность, выставил себя на посмешище перед международной общественностью.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, Пашинян в очередной раз показал, что как политик он сильно хромает, не знает истории и все еще имеет весьма смутное представление об урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Журналисту Стивену Сакуру, бравшему интервью, приходилось не раз перебивать Пашиняна, понимая, что тот попросту лжет.

Реагируя на слова Пашиняна о якобы приверженности Армении миру, ведущий, отметил, что поступки важнее слов, напомнив, что в июле этого года именно вооруженные силы Армении в направлении Товузского участка госграницы подвергли обстрелу азербайджанские села и убили мирного жителя. По словам ведущего, политика Пашинян не нацелена на достижение мира.

В ответ Пашинян залепетал было что-то несуразное, пытаясь скрыть смущение. Однако ведущий прервал его, напомнив предпринятые Пашиняном провокационные шаги, направленные на эскалацию напряженности. Ведущий сказал: "Ясно одно: вы до сих пор предприняли ряд провокационных шагов, которые обострили ситуацию. Например, почему вы, посетив Степанакерт (Ханкенди - ред.) в августе прошлого года, в своей речи сказали "Арцах - это Армения"? Это была неприкрытая провокация против Азербайджана".

Пашинян вновь понес околесицу, пытаясь переврать историю, изложил старую армянскую "сказку" о якобы "принадлежности" Нагорного Карабаха Армении, однако ведущий вновь прервал его, предложив обсудить это в контексте сегодняшних реалий. Ведущий сказал: "Вы нарушаете четыре резолюции Генассамблеи ООН по конфликту, которые требуют безоговорочного вывода всех армянских войск с оккупированных азербайджанских земель. Согласно международному праву, ваши войска - оккупанты, а вы идете туда и заявляете, что эти территории принадлежат вам. Очевидно, что вы не творите там мир".

Ведущий также напомнил, что ряд европейских парламентариев, специализирующихся на кавказской политике, рассмотрев план строительства дороги из Армении в Нагорный Карабах, счел это нарушением международного права. По его словам, в политике Армении по Нагорному Карабаху нет элементов мира.

Ведущий также напомнив, что вооруженные силы Армении совершили против Азербайджана военные преступления, нарушив права человека, и призвал премьер-министра Армении признать это, и принести извинения. Однако Пашинян вновь попытался увильнуть, сказав, что "каждая война - это цепочка трагедий" косвенно разоблачив тем самым преступления армянских военных", - сказала Афет Гасанова.

Пашинян совсем не впервые публично попадает впросак.

"Мы становились очевидцами того, как Пашинян попадал в аналогичную ситуацию и во время дебатов с Президентом Ильхамом Алиевым на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент Ильхам Алиев загнал его в угол и на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Однако вместо того, чтобы извлечь урок из предыдущего фиаско, Пашинян продолжает нести околесицу выставляет себя на посмешище своей безграмотностью и некомпетентностью", - сказала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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