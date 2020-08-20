Глава МИД Азербайджана встретился с послом Китая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 августа принял посла Китайской Народной Республики (КНР) в Азербайджане Го Минь.

Как сообщили Trend в МИД, Байрамов отметил, что между Азербайджаном и Китаем существует политический диалог на высоком уровне, основанный на взаимопонимании и доверии.

Говоря о взаимном сотрудничестве между двумя странами, министр выразил удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Китаем в политической, экономической и торговой, гуманитарной и других сферах.

Между сторонами состоялся обмен мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в рамках международных организаций.

Было отмечено, что визиты на уровне глав государств придали импульс развитию отношений между двумя странами. Была подчеркнута принципиальная позиция сторон относительно уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Информируя посла об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, глава МИД Азербайджана рассказал о провокации, запланированной вооруженными силами Армении на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района Азербайджана 12 июля этого года. Он сказал, что очередная провокация Армении служит военно-политическим целям этой страны и направлена ​​на то, чтобы помешать субстантивным переговорам по урегулированию конфликта.

В ходе встречи Го Минь подчеркнула твердую позицию Китая в отношении уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Она подчеркнула, что Китай высоко оценивает деятельность Азербайджана в период председательства страны в Движении Неприсоединения, в частности, ряд глобальных инициатив, выдвинутых Президентом Азербайджана в связи с пандемией.

Стороны отметили важность международного сотрудничества и солидарности в борьбе с пандемией COVID-19 на глобальном уровне. Подчеркнув техническую поддержку, оказанную Китаем, министр сказал, что это яркий пример приверженности традициям дружбы между народами Азербайджана и Китая, и поблагодарил за оказанные поддержку и солидарность.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.