Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха о лицемерии Еревана в отношении процесса урегулирования

БАКУ /Trend/ - В недавнем интервью с послом Армении в Израиле Арменом Смбатяном мы вновь стали свидетелями лицемерной политики армянского государства. В интервью Смбатян попытался выдать себя за сторонника контактов между азербайджанским и армянским народами.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

По его словам, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, как одна из заинтересованных сторон конфликта, уже много лет предлагает инициировать диалог между армянской и азербайджанской общинами оккупированного Карабахского региона. Однако политическое руководство Армении, доведшее азербайджанофобию до уровня государственной политики, не только препятствует этому, но даже цинично отрицает само существование азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

"Если Смбатян действительно за диалог между двумя народами, пусть поддержит предложение азербайджанской общины. Однако посыл "Урегулирование конфликта зависит не от нас, а от Минской группы ОБСЕ", в устах посла страны-агрессора, оккупировавшей территории Азербайджана и подвергшей этнической чистке более миллиона наших соотечественников является их очередной попыткой уклониться от ответственности.

Причина, по которой конфликт не урегулирован по сей день, - незаконное присутствие армянских войск на территориях Азербайджана. С выводом армянской армии из наших оккупированных территорий отношения между двумя народами восстановятся", - сказал Турал Гянджалиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)