В Институте истории издана новая книга по истории переселения армян на земли Северного Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Институт истории Национальной Академии наук Азербайджана выпустил книгу «Последствия для региональной безопасности переселения армян на земли Северного Азербайджана».

Как сообщили Trend в пресс-службе Института истории, эта работа, как и «Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана» и другие фундаментальные исследования, написана в ответ на призывы Президента Ильхама Алиева.

Книга издана Общественным объединением «Историки Азербайджана» в рамках проекта, финансируемого Советом государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики. Авторами книги являются директор Института истории, академик Ягуб Махмудов и заведующая отделом «История Карабаха», доцент Гюнтекин Наджафли. Труд опубликован по решению Ученого совета Института истории, его техническим редактором является председатель Общественного объединения «Историки Азербайджана», доцент Мехри Ханбабаева.

Авторы отмечают, что в начале XIX века царская Россия начала реализовывать политику Петра I по переселению армян на Южный Кавказ – на земли Северного Азербайджана. Согласно Туркменчайскому (1828 г.) и Адрианапольскому (1829 г.) договорам началось массовое переселение армян как из гаджарского Ирана, так и из Османской империи на Южный Кавказ - на земли Северного Азербайджана. Для этого здесь вначале претворили политику кровавых расправ. Геноцид безоружного азербайджанского населения здесь совершили под руководством офицеров армянского и грузинского происхождения, служивших царской России - сисиановых, лазарянов, меликянцов, мадатовых. Как бы ни фальсифицировали эту историю армяне и проармянские силы, архивные документы царской России, распоряжения императора, инструкции, указания и другие документы по переселению армян подтверждают эту историческую истину!

В издании отмечается, что сегодняшняя трагическая история Южного Кавказа тесно связана с переселением армянского этноса на эту территорию, а точнее с кавказской политикой царской России. Сегодня Армения - самая серьезная угроза безопасности, очаг конфликта для Южного Кавказа, для региона в целом. Армения также представляет собой серьезную угрозу миру во всем мире. Источником этой угрозы является сфальсифицированная армянскими националистами история - выдумка о «Великой Армении».

Напомним, что в последние годы в рамках проектов, финансируемых Советом государственной поддержки неправительственных организаций, Общественным объединением «Историки Азербайджана» изданы, переведены на различные языки мира и распространены за рубежом труды «Иреванское ханство: Ханский дворец, разрушенный армянскими вандалами», «Иреванское ханство: Мечети Иревана, разрушенные армянскими вандалами», «Иреванское ханство: Иреванская крепость - героическая крепость» и «Чухурседские правители и иреванские ханы».