Сиявуш Новрузов: Рамиз Мехтиев дал неверную информацию и обманул нас

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сиявуш Новрузов внес ясность в свое участие на свадьбе внука бывшего главы Администрации Президента, президента НАНА Рамиза Мехтиева.

Как сообщает Trend, Сиявуш Новрузов сказал, что в целях защиты здоровья и безопасности населения в нашей стране действует особый карантинный режим, который предусматривает множество ограничений. Несмотря на то, что Оперативный штаб при Кабинете министров принял решение применить смягчающие меры с учетом положительной динамики в случаях заражения и выздоровления, запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и траурных церемоний, остается в силе. В этом случае обязанность каждого гражданина - действовать ответственно и неукоснительно соблюдать установленные правила. В этом случае обязанность каждого гражданина - действовать ответственно и строго соблюдать установленные правила.

"С сожалением хочу отметить, что в эти дни мы нарушили правила карантина, приняв участие всей семьей на свадьбе сына бывшего депутата Ильхама Алиева, зятя президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева. По этой причине партия "Ени Азербайджан", которую я представляю, вынесла мне выговор, и мы были оштрафованы на четыреста манатов по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов).

Я без колебаний принял приглашение Рамиза Мехтиева на свадьбу, потому что он упомянул Президента Ильхама Алиева во время пригласительного звонка, и мы приняли участие на этой церемонии всей семьей. Потому что я всегда верно служил нашему Президенту, достойному преемнику нашего общенационального лидера, и я готов на любую борьбу, даже на смерть, на его пути", - добавил депутат.

Новрузов отметил, что только через день стало ясно, что Рамиз Мехтиев дал неверную информацию, когда пригласил нас с семьей на свадьбу, сказав: «Я получил разрешение господина Президента».

"Даже его слова во время встречи о том, что «Господин Президент позвонил сегодня утром и передал свои поздравления и наилучшие пожелания», не соответствует действительности. Другими словами, господин Президент Ильхам Алиев не знал об этой свадьбе, и нас обманули.

Также хочу отметить, что за годы деятельности Рамиза Мехтиева на протяжении многих лет наши отношения с ним были достаточно холодными. На протяжении всей моей деятельности карьерный рост связан только с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и его достойным преемником господином Президентом Ильхамом Алиевым. Рамиз Мехтиев не играл никакой роли в моей политической деятельности и карьере, он даже препятствовал мне в некоторых вопросах", - сказал депутат.