Издан совместный труд Эльхана Алескерова и Намика Алиева «Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На днях издательство «Муаллим» опубликовало книгу «Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха».

Это уникальная книга-хроника, основанная на фактах 10 месяцев оккупации территорий Нагорного Карабаха и окружающих районов Азербайджана вооруженными террористическими армянскими группировками в период с сентября 1991 года по июнь 1992 года.

В книге содержатся копии сводок из регионов Азербайджана, документальные свидетельства целенаправленной преступной деятельности армянских террористических вооруженных формирований и поддерживающих их сил, по проведению этнических чисток, убийств и террористических актов в отношении коренного мирного азербайджанского населения региона. Ценность книги в ее правдивости, документальной фактологии.

В ней нет художественного вымысла, политизированных и пропагандистских материалов, изображена реальная картина событий тех дней и детально раскрываются механизмы, приемы и методы поэтапного методичного осуществления армянскими оккупантами политики территориального захвата и этнических чисток, которые сопутствовали оккупации территорий Азербайджана Авторы знакомят читателя с чудовищным характером и масштабами преступлений, тотального грабежа мирных населенных пунктов и варварской жестокости армянских оккупантов в отношении местных жителей-азербайджанцев, курдов, турок-месхетинцев и представителей других национальностей. Приведенные в книге аналитические справки и документы дополняют книгу подробностями политической обстановки в которой осуществлялся процесс 10 месячного армянского «Дранг нах остен».

Книга позволяет восстановить истинную картину произошедших в Карабахе событий, а также может быть использована, как справочный исторический материал не подверженный изменениям. Это своего рода книга памяти тех дней. Авторами книги являются участник карабахской войны, полковник в отставке, доктор философии Эльхан Алескеров и Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев.

Говоря о значении их совместного труда, Эльхан Алескеров сказал: "Всё меньше наших ветеранов, участников тех событий да и память у них уже не та. Тем ценнее книга «Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха». Она снова и снова обращает читателей к теме незавершенной карабахской войны. Эта книга про то, как пришлыми армянами было нарушено фундаментальное право сотен тысяч азербайджанцев — право жить на родной земле. Карабах — один из древнейших очагов нашей цивилизации, и мы туда вернемся".