Азербайджанские танкисты в конкурсе "Танковый биатлон" с точностью уничтожили цели (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", который проводится в рамках Армейских международных игр-2020, успешно выступили в первый день соревнований.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны, азербайджанские танкисты соревновались в своей группе с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии.

Согласно условиям конкурса, наши танкисты точным огнем поразили три условные цели и за короткое время преодолели заданное по маршруту расстояние.

(Текст: Турал Гараджаев)