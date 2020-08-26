Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 10:48

БАКУ /Trend/ - 26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного 99-квартирного семиэтажного здания общежития в поселке Бузовна Хазарского района Баку.

Как сообщает в среду со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о здании общежития.

Было отмечено, что квартиры в здании одно-, двух- и трехкомнатные. Новое здание общежития построено на месте находившегося в аварийном состоянии пятиэтажного общежития завода «Бакгазмаш» ЗАО «Азеригаз». Квартиры в здании, построенном в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева, полностью отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием.