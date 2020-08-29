Премьер-министр Азербайджана подписал приказ о начале учебы

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана принял решение об организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в период особого карантинного режима, сообщает в субботу Trend.

Согласно решению, учебный и учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях Азербайджана в очной форме организуется:

- в дошкольных образовательных учреждениях - с 15 сентября;

- в общеобразовательных учреждениях: по I-IV классам - с 15 сентября;