Президент Ильхам Алиев принял участие в формате видеосвязи в открытии очередного госпиталя модульного типа для больных коронавирусом (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 31 августа состоялось открытие очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра МЧС, предусмотренного для лечения больных коронавирусом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в формате видеосвязи в открытии госпиталя.

Глава государства выступил на встрече в видеоформате с коллективом медицинского учреждения.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Сегодня в нашей стране открывается новая большая больница. Поздравляю вас по этому случаю. В начале июля на этой территории было отмечено открытие первой больницы. Я участвовал в ее открытии. В той больнице более 800 коек. Это одна из крупнейших больниц нашей страны. В этих больницах уже получают лечение ковидные больные. В тот день я дал указание до конца августа построить на этой территории еще одну больницу. Сегодня, 31 августа, мы смогли добиться этого.

В открывающейся сегодня больнице более 820 коек. Но за короткий срок мы можем увеличить их количество до 1500. Особенность этой больницы в том, что здесь имеются 130 мест интенсивной терапии и реанимации. Уверен, что деятельность открывающейся сегодня больницы сыграет очень важную роль в нашей борьбе с COVID-19.

Должен отметить, что в период пандемии строительство новых больниц в нашей стране получило широкий размах. На эти цели были выделены крупные средства, мобилизованы все возможности, так как имевшийся коечный фонд не позволял нам вести успешную борьбу с этой страшной пандемией. Всего лишь за 6 месяцев коечный фонд нашей страны значительно увеличился. Была открыта самая красивая и современная больница нашей страны – «Ени клиника». Там около 600 коек. В настоящее время в состоянии готовности около 400 коек. Наряду с этим, были построены 11 больниц модульного типа. В этих больницах 4100 коек.

Должен также отметить, что предусмотрено строительство 7 больниц модульного типа. Но в настоящее время необходимости в этом нет, потому что число больных в нашей стране уменьшается, при необходимости можно будет за короткий срок построить дополнительно больницы на 1400 коек. Как резервный вариант, мы переоборудовали под больницы также два олимпийских комплекса нашей страны, там тоже могут получать лечение от 300 до 500 больных.

Все это еще раз показывает, что Азербайджан осуществляет очень успешную деятельность в борьбе с COVID, принятые решения выполняются своевременно и с высоким качеством. Эти и другие факторы позволили нам сохранить ситуацию под контролем. Должен сказать, что в настоящее время для ковидных больных функционируют 46 больниц. Надо отметить, что 41 из этих больниц была построена в последние 17 лет. Именно в результате выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов во всех наших регионах, во всех городах созданы современные медицинские учреждения. Не трудно представить, с какими бы проблемами мы сегодня столкнулись если своевременно не предприняли этот шаг. С полной ответственностью могу сказать, что если бы в свое время эти больницы не были построены, то сегодня мы могли оказаться в очень тяжелом положении. Не только построены больницы, они оснащены самым современным оборудованием, и сегодня этот процесс продолжается.

Материально-техническая база нашей системы здравоохранения играет особую роль в борьбе с COVID. Наряду с этим, мы значительно увеличили количество лабораторий – в несколько раз. Когда началась пандемия, у нас было всего 6 лабораторий. Сегодня мы доводим их количество до 45. В нашей стране проведено более 900 тысяч тестов. Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе по количеству тестов на душу населения. Естественно, чем больше тестов проводишь, тем больше случаев заражения выявляется. Наша основная цель и задача заключается в том, чтобы все инфицированные прошли обследование и получили своевременную медицинскую помощь.

Должен отметить, что в связи с пандемией к азербайджанским врачам проявляется особое внимание. В принципе, люди, работающие в системе здравоохранения, всегда окружены заботой государства. Построенные больницы – это рабочие места врачей, и модернизация рабочих мест врачей, а также улучшение их финансового положения всегда находились в центре внимания. Во время пандемии это внимание стало более широкомасштабным. Достаточно сказать, что заработная плата врачей, обслуживающих ковидных больных, увеличена в 3-5 раз. Но основная проблема здесь связана с количеством врачей, так как ни одна страна не была готова к пандемии. Никто и подумать не мог, что мир столкнется с такой бедой. У нас, да и во всех других странах число врачей рассчитано на нормальный режим жизни. Поэтому один из вопросов повестки дня заключался в приглашении в Азербайджан дополнительного числа врачей. Считаю, что в результате оперативных и эффективных действий мы решили и этот вопрос. Из пяти стран – Турции, России, Китая, Италии, Кубы в Азербайджан прибыли бригады врачей, которые помогают нам.

Словом, вся проделанная работа дает свой эффект. Неслучайно ситуация в борьбе с COVID в последние недели стала более позитивной. Мы видим положительную динамику, и надеюсь, что эта динамика сохранится и дальше.

С первых дней мы находились в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Эти контакты продолжаются и сегодня. Как вам известно, Всемирная организация здравоохранения очень высоко оценила работу, проводимую в Азербайджане в этой сфере, и назвала Азербайджан образцовой страной. Это действительно так. То есть, проделанная работа, выделенные в эту сферу государственные средства, мобилизационные работы, строительство больниц, лабораторий, реализация социальных программ - все это, уверен, сыграло ключевую роль в нашей борьбе. Поэтому эти контакты продолжаются и сегодня, и уверен, что совместными усилиями мы обеспечим сохранение этого вопроса - COVID под контролем. Должен также отметить, что Азербайджан, как ответственная страна, завоевавшая большой авторитет на международной арене, оказал гуманитарную помощь и другим странам. Азербайджан оказал гуманитарную помощь уже более чем 30 странам, что является нашим большим вкладом в общую борьбу.

Естественно, пандемия оказала негативное влияние как на экономику страны, так и на социальное положение людей. Для уменьшения последствий этого влияния предпринимаются практические шаги. Около пяти миллионов человек охвачены широким социальным пакетом. Люди, работающие как в государственном, так и частном секторе, а также безработные, в том числе неформально занятые, относящиеся к малообеспеченным слоям – граждане всех категорий обеспечены материальной поддержкой государства. Это еще раз свидетельствует о том, что благосостояние людей, их социальное положение и, конечно, здоровье являются для нас основным вопросом.

С самого начала – с первых дней пандемии я говорил, что здоровье людей является для нас приоритетным вопросом, и нам необходимо направить все усилия на решение данного вопроса. Естественно, в этом случае трудности в экономической сфере были неизбежны. Однако считаю, что в сравнении с другими странами в Азербайджане ситуация и в экономической сфере лучше. Нам хорошо известно, что в некоторых развитых странах экономический спад в период пандемии составил 10, 15, 20, 25 процентов. В том числе высок он в развитых европейских странах. В нашей же стране в результате принятых мер спад в экономике за 7 месяцев составил всего 2,8 процента. Считаю, что если учесть общую картину в мире, то это хороший показатель.

Но, конечно, мы должны быть готовы и к постпандемическому периоду, и соответствующие указания даны. Пока еще никто не может сказать, когда начнется постпандемический период. Однако проводимые в мире исследования, изыскания, работа над вакциной дают обнадеживающие сигналы. Должен также отметить, что в настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID. Надеюсь, что Азербайджан и в этой области окажется в числе первых стран, получивших вакцину, потому что мы уже некоторое время ведем очень активную работу по этому вопросу. Но основное условие здесь заключается в том, что данная вакцина должна пройти все этапы испытаний. Врачам хорошо известно, что любая новая вакцина проходит несколько этапов, и только после этого поставляется на рынок, используется для вакцинации людей. Поэтому мы доставим эту вакцину в нашу страну после того, как все стадии, все проводимые компаниями испытания дадут результат, после проведения всех испытательных тестов и международной сертификации. Надеюсь, что в этом случае можно будет сказать, что страшная ситуация осталась позади. Считаю, что до этого мы должны действовать сообразно ситуации. Мы делали это с первых дней. В течение этих шести месяцев были предприняты шаги по ужесточению, а также смягчению ограничительных мер, и начиная примерно с середины июля уже стала проявляться позитивная динамика. В таком случае мы, конечно, приступили к смягчающим действиям, только в августе были приняты три смягчающие меры. Если положительная динамика будет продолжаться и число больных не увеличится, то, уверен, смягчающие меры будут приниматься и дальше, потому что в настоящее время в нашей стране ежедневно заражаются от 100 до 200 человек, и по сравнению с предыдущими месяцами это, конечно же, хороший результат. Но для того, чтобы постоянно сохранять ситуацию под контролем, ежедневно проводится и будет проводиться мониторинг. В то же время смягчающие шаги должны предприниматься так, чтобы избежать резкого увеличения числа больных. Это – основной вопрос, и здесь мы, конечно, будем действовать очень осторожно. Наряду с этим, мы будем отслеживать опыт стран, которые пошли на активное открытие. Потому что в настоящее время несколько стран уже открыли свои границы и многие объекты, стали принимать туристов. Но что мы видим в этих странах? Видим, что число больных там резко возросло. В том числе, если мы посмотрим на опыт развитых европейских стран, то увидим, что в августе число больных достигло пиковой отметки, даже поднялось на апрельский уровень. Несмотря на то, что с апреля до летних месяцев в мире, в том числе в Европе, в целом наблюдалось сокращение числа больных. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что болезнь отнюдь не исчезла. Эта болезнь есть, и в таком случае государство должно предпринять все необходимые шаги. В то же время и граждане должны пользоваться простейшими методами защиты – соблюдать дистанцию, носить маску, пользоваться дезинфицирующими средствами.

Конечно, резкий рост числа больных в некоторых европейских странах заставляет нас задуматься и предпринимать более осторожные шаги, потому что, еще раз хочу сказать, здоровье людей – это первостепенный вопрос. Считаю, что если наши граждане и дальше будут ответственными, - должен отметить, что в последнее время мы действительно видим, чувствуем эту ответственность, что находит отражение в реальных результатах, - то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни. Но для того, чтобы добиться этого, конечно, ответственность граждан в настоящее время является первостепенным вопросом. Потому что государство сделало все, что от него зависит, - отмеченные мною действия, выделенные средства. Даже несмотря на то, что цены на нефть в мире все еще находятся на низком уровне и в экономической сфере наблюдается спад, мы увеличили наш бюджет. В бюджет были внесены дополнения, проведена корректировка бюджета, и основная цель этого – принять более эффективные меры в борьбе с пандемией и обеспечить социальную защиту граждан.

Однозначно могу сказать, что введенные в Азербайджане правила, действия, предпринимаемые в соответствии с ситуацией, и карантинный режим дают свой эффект. В результате во многих городах уже отменены все карантинные ограничения. Но в крупных городах они остаются, и от всех нас зависит то, чтобы мы более уверенно и за более короткие сроки предприняли дополнительные смягчающие меры.

К сожалению, сегодня все еще есть люди, не осознающие эту ситуацию, утратившие ответственность, есть случаи грубого нарушения правил. При выявлении таких фактов, естественно, обязательно должны приниматься и меры наказания, и они применяются. Меры наказания применяются в отношении людей всех категорий. Никаких различий не должно допускаться и не допускается. Перед законом все равны, независимо от общественного положения, общественного статуса. Равенство, справедливость и верховенство закона в Азербайджане являются одними из основных принципов, и я призываю всех граждан к ответственности. Во-первых, они должны быть более ответственными, чтобы уберечь себя, своих близких. С другой стороны, те, кто нарушают правила, организуют крупные массовые мероприятия и таким образом демонстративно не считаются с законами страны и действующими правилами, непременно понесут и несут наказание. Общественность информируется по данному вопросу. Считаю, что граждане Азербайджана хорошо видят, что закон един для всех. Никто не может быть выше закона, ни у кого не может быть никаких привилегий, ни для кого не делается и не будет делаться никаких уступок.

Еще раз хочу сказать, что вся проделанная работа преследует одну цель: выйти из этой ситуации с малыми потерями. Считаю, что мы добиваемся этого. Все познается в сравнении. Глядя на мировую статистику, связанную с COVID, мы видим, что достигнутые в нашей стране результаты на самом деле очень действенные и ценные. Считаю, что именно в результате этих мер мы уберегли жизни тысяч людей. Мы не допустили широкого распространения болезни, не допустили, чтобы она вышла из-под контроля, и будем делать это и впредь. Будем делать столько, сколько нужно. Уверен, что совместные усилия, а также дальнейшие решительные и продуманные, справедливые действия государства, ответственность граждан позволят нам выйти из этой тяжелой ситуации с малыми потерями и как можно скорее вернуться к обычной жизни.

Еще раз хочу поздравить вас с открытием этой больницы, желаю врачам успехов, здоровья. Спасибо.

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Затем начальник отдела организации медицинской и психологической помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям, майор медицинской службы Ханым Софиева выразила Президенту Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой признательность за создание этого медицинского учреждения, с удовлетворением отметила работу, проводимую нашим государством с целью усиления социальной защиты медицинских работников, врачей. Она подчеркнула, что открывающийся сегодня госпиталь модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям оснащен самым современным медицинским оборудованием. Это в свою очередь создаст широкие возможности для проведения лечения больных с коронавирусом на высоком уровне.

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Отметим, что очередной госпиталь модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренный для лечения больных коронавирусом, отвечает самым современным стандартам. В госпитале созданы все условия для лечения больных, инфицированных коронавирусом, установлено современное оборудование. Открытый 7 июля этого года госпиталь на 800 коек стал уже медицинским учреждением на 2277 коек. Каждая койка здесь обеспечена приборами, подключенными к кислородной линии. В медицинском учреждении 267 реанимационных коек. Установленное здесь оборудование позволяет проводить на самом высоком уровне как лечение, так и обследование. В лабораториях госпиталя можно будет очень точно и оперативно проводить различные обследования. Благодаря созданной в медицинском учреждении системе управления информацией в центральном штабе принимаются все данные, касающиеся лечебного процесса, и лечебный процесс управляется из данного штаба.

В целом, ввод в действие в стране больниц модульного типа играет большую роль в обеспечении единого управления и медицинской координации для оказания надлежащих медицинских услуг инфицированным коронавирусом.