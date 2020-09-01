Подразделения Отдельной общевойсковой армии полностью готовы к зиме - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В подразделениях Отдельной общевойсковой армии, дислоцированных в сложных горных условиях, построены современные солдатские бытовые комплексы, переданные в пользование личного состава, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Военнослужащие передовой отличается высокой бдительностью и качествами профессиональных бойцов. Наряду с боевыми дежурствами, они способны выполнить самое трудное задание.

На высотах, где зима бывает более суровой, подразделения первого эшелона в рамках мер подготовки к зиме заранее и в первую очередь обеспечиваются теплой одеждой, топливом, водой, продовольствием и другими необходимыми припасами.

Обеспеченные теплой одеждой и качественным продовольствием в солдатских бытовых комплексах, имеющих все необходимые условия, азербайджанские солдаты стоят на защите Родины как профессиональные бойцы.

Государственная забота о военнослужащих - неотъемлемая часть построения армии. Каждый военнослужащий делает все, чтобы оправдать оказанное им высокое доверие.

В Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской АР создана прочная основа единства государства, армии и народа, поэтому боевой дух личного состава, ощущающего на себе поддержку государства и народа, день ото дня растет, и наша Родина надежно защищена, говорится в сообщении минобороны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)