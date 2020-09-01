Правящая партия Азербайджана призвала международные организации осудить агрессию Армении

Политика 1 сентября 2020 20:16 (UTC+04:00)
Правящая партия Азербайджана призвала международные организации осудить агрессию Армении

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) направила обращение международным организациям в связи с последними провокациями Армении на границе с Азербайджаном и незаконным переселением армянских семей из Ливана на оккупированные территории Азербайджана, передает во вторник Trend со ссылкой на ПЕА.

В обращении подчеркивается, что на протяжении почти тридцати лет Армения, грубо нарушая нормы международного права, удерживает под оккупацией пятую часть международно признанных территорий Азербайджана - Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих к нему регионов.

"В продолжение политики агрессии, 12-16 июля 2020 года Армения осуществила вооруженные провокации вдоль армяно-азербайджанской границы с применением артиллерии и минометов для захвата боевых позициий ВС Азербайджана. В ходе боестолкновений армянские вооруженные силы обстреляли села Агдам, Дондар-Гушчу, Вахидли и Алибейли Товузского района Азербайджана и преднамеренно нанесли удары по гражданским целям. В результате погибли 12 азербайджанских военнослужащих, включая высокопоставленных офицеров, а также был убит 76-летний мирный житель, ранены многочисленные лица, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам, включая частные дома и больницы", - говорится в обращении.

Далее с глубокой озабоченностью отмечается, что в те дни радикальные армянские группировки совершили агрессивные действия в отношении членов азербайджанских общин за рубежом, мирных азербайджанских демонстрантов, протестующих против недавней военной провокации вооруженных сил Армении, а также дипломатических представительств нашей республики в ряде зарубежных стран. Подчеркивается, что последняя провокация со стороны Армении совершена в районе, не имеющем отношения к оккупированному региону Нагорный Карабах и прилегающим к нему районам Азербайджана, а вблизи стратегических региональных энергетических трубопроводов, включая Южный газовый коридор, и транспортную инфраструктуру железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Армения также открыто попыталась расширить масштабы противостояния и вывести неурегулированный армяно-азербайджанский конфликт на новый уровень напряженности. С этой целью сразу после столкновений Ереван обратился в Организацию договора о коллективной безопасности, военно-политическому союзу, членом которого Армения является.

После ожесточенных боев в середине июля ситуация на государственной границе между Арменией и Азербайджаном остается нестабильной. Армянская армия продолжает обстреливать азербайджанскую сторону, и совершать провокационные действия, могущие вновь обострить ситуацию. На днях при попытке совершить провокацию в Геранбойском районе Азербайджана диверсионной разведгруппой ВС Армении ее командир был задержан военнослужащими азербайджанской армии.

Ереван продолжает открыто нарушать свои международные обязательства и использует любую возможность для незаконного переселения армян на оккупированные территории Азербайджана. Руководство Армении расценило недавний взрыв в Бейруте как повод для незаконного размещения армян в оккупированном Нагорном Карабахе и семи прилегающих к нему районах. Таким образом, лидер сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, предложил переселить 150 армянских семей из Ливана в Нагорный Карабах, и согласно информации, распространенной Армянским общественным радио, уже несколько армянских семей из Ливана заселены в регионе", - отмечается в обращении.

Также подчеркивается, что в течение долгих лет Армения продолжает незаконно переселять армян из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорно-Карабахский регион и прилегающие районы Азербайджана. Факт незаконного заселения Арменией также отражен в соответствующих отчетах миссий ОБСЕ по расследованию фактов. Незаконное переселение армян в Нагорный Карабах является частью политики аннексии Армении под предлогом "репатриации" и "гуманитарной помощи". Попытки проводить незаконную политику заселения и целенаправленно менять демографический состав оккупированных территорий являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Азербайджан призывает международное сообщество осудить эти безответственные действия Армении, и потребовать у руководства этой страны вести переговоры с позиции доброй воли для достижения устойчивого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, с оказанием полного уважения суверенитету и территориальной целостности нашей страны в рамках его признанных на международном уровне границ, во исполнение четырех резолюций Совета безопасности ООН №№ 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), требующих немедленного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество осудило Армению за ее акты агрессии против Азербайджана. Пока международное сообщество решительно не осудит политику агрессии и оккупации Армении и не примет жесткие меры против опасных противоправных действий этой страны, весь регион будет постоянно сталкиваться с риском быть втянутым в разрушительные вооруженные конфликты", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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