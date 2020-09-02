Президент Ильхам Алиев: Один из вопросов, негативно отразившихся на азербайджано-греческом сотрудничестве, связан с компанией DESFA

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали, 2 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в нашей стране Николаоса Пиперигкоса.

Trend предлагает вниманию некоторые моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на встрече:

«Считаю, что на нашем сотрудничестве негативно отразились несколько вопросов. Один из них связан с газовой компанией Греции DESFA. Могу сказать, что наша энергетическая компания SOCAR на основании обращения правительства Греции включилась в тендер для приобретения DESFA. Бывший премьер-министр Греции Самарас лично попросил меня об участии SOCAR в тендерной процедуре. В результате процедуры открытого тендера SOCAR представил лучшее предложение и получил право владения DESFA. Это представляло важное значение и с точки зрения наших планов, связанных со строительством Южного газового коридора. Это случилось примерно 6 лет назад. В то время мы, конечно, просто планировали построить связку между Азербайджаном и Европой и решили, что если Азербайджан будет оснащать Грецию газом, то было бы хорошо владеть компанией, распределяющей этот газ. В любом случае, мы внесли аванс – 40 миллионов евро, что составляло 10 процентов стоимости, и в течение 4 лет – с 2014 по 2018 годы - эти средства находились в распоряжении правительства Греции. Но, к сожалению, прежнее правительство сделало все возможное для того, чтобы SOCAR утратила это право».

«Я хотел бы повторить, что мы получили это легитимное право первоначально на основании предложения премьер-министра Греции, в ходе открытой и конкурентной тендерной процедуры, однако по политическим причинам, из-за негативного отношения прежнего правительства Греции к Азербайджану лишились этого легитимного права. Безусловно, это серьезно отразилось на наших связях, которые уже находились на низком уровне. Откровенно говоря, после этого мы решили подумать о том, как ответить на такое отношение к нам правительства Греции. Наш ответ фактически заключался в бездействии. Мы не предприняли никакого демарша. Не сделали никакого дипломатического шага».

«Таким образом, это был вопрос, вызвавший большое разочарование, и считаю, что он, конечно, серьезно повлиял на наши связи. Однако, еще раз говорю, это не была инициатива Азербайджана. Азербайджан всегда поддерживал развитие связей. Кстати, вы, безусловно, знаете, что ТАР был не единственным вариантом для транспортировки азербайджанского газа. Существовало несколько вариантов транспортировки азербайджанского газа после достижения им территории Турции. Это могло быть и в другом направлении. Однако выбор ТАР стал решением, принятым также и инвесторами, иностранными нефтяными компаниями и Азербайджаном. Иными словами, мы со своей стороны сделали положительный жест Греции. Но после прихода к власти прежнего правительства, хочу особо подчеркнуть это, потому что до прихода к власти бывшего правительства СИРИЗА у нас были прекрасные отношения с прежним правительством Греции».