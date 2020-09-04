Помощник Президента Азербайджана встретился с религиозными деятелями в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже состоялась встреча с группой религиозных деятелей. Во встрече приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, религиозные деятели из отдельных регионов страны, имамы из различных мечетей республики, сообщает в пятницу Trend.

Выступая на встрече, Анар Алакбаров сказал, что в годы независимости отношения между государством и религией сформировались в новой плоскости, и вопросам в данной области уделяется особое внимание на государственном уровне. Было отмечено, что несмотря на то, что религия в стране отделена от государства, государство постоянно оказывает поддержку данной сфере. Президент Ильхам Алиев, Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева с особым вниманием и чуткостью относятся к этой сфере.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане связи между государством и религией, межрелигиозные связи построены на здоровой основе, и это одно из приоритетных направлений государственной политики.